Tabla de posiciones en el cuadrangular A tras el Medellín vs. Junior: cayó primer eliminado

Medellín asegura su liderato con 10 puntos, y le saca cinco de ventaja al segundo, América , que no ha jugado por esta fecha cuatro. Tolima asoma tercero con dos unidades, y Junior cierra con apenas un punto.

A los tiburones de Barranquilla les quedan dos partidos por delante, contra América y Tolima. No obstante, así sumen esos seis puntos, no podrán alcanzar a la cabeza.

La pelea aún la tienen América y Tolima, que se verán este jueves, 12 de junio, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La mecha quiere los tres puntos para no perder de vista al elenco antioqueño, mientras los pijaos están obligados a ganar, pues si pierden estarán eliminados.

Datos generales del partido Medellín vs. Junior

La otra cara de la moneda la vive Junior de Barranquilla, que se ilusionó durante una buena racha del todos contra todos, pero no se pudo ratificar en cuadrangulares. Además, este mismo 11 de junio, se confirmó que su jugador estrella, Santiago Mele, se va para Monterrey a jugar el Mundial de Clubes.

Los ataques no mermaron de cara al segundo tiempo, y aunque Junior se acercaba a la portería de Aguerre, no lograba dar el batacazo contundente. Al contrario, Medellín encaraba con más vehemencia y desperdició numerosas oportunidades claras, manifiestas de gol, que le hubiesen acercado a la tranquilidad en el marcador, pero no se dio. Sin embargo, la alegría es para el cuadro antioqueño que está a dos fechas de volver a una final.