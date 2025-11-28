Inteligencia artificial predice batacazo en el Junior vs. Nacional: veredicto encaminaría primer finalista

Los cuadrangulares en Liga BetPlay están en pleno. Los grupos A y B ya jugaron tres fechas, por lo que empieza la recta final para conocer a los dos finalistas que pelearán por la estrella de Navidad.

La atención está puesta en el grupo A, más conocido como la zona de la muerte. Tras los tres partidos, Junior es líder con cinco puntos y Nacional asoma segundo con las mismas unidades. América es tercero con 4 y Medellín cierra la zona con un punto.

La paridad podría romperse pronto. Este domingo, 30 de noviembre, Junior recibirá en Barranquilla a Nacional a partir de las 6:30 p. m. Quien gane será líder, y si empatan, América sacaría provecho, en caso de vencer a Medellín, y se quedaría con la cima.

Inteligencia Artificial predice victoria de Junior 2-1 sobre Atlético Nacional

Al preguntarle a ChatGPT por su predicción del partido entre Junior y Nacional, no titubeó. Tomó en cuenta localías, resultados recientes y estadísticas variadas para decir que el tiburón ganará 2-1 ante su público.

“Para que ese 2-1 se dé harán falta factores clave: que Junior logre mantener presión ofensiva durante buena parte del juego, que su defensa y portero resistan los embates de Nacional en momentos críticos —especialmente después de recibir un gol visitante—, y que controle bien los tiempos: un primer gol temprano o una buena contra reacción tras un tanto de Nacional puede cambiar el ánimo. También la localía puede influir en decisiones arbitrales o en la concentración del visitante, algo que suele pesar en clásicos o partidos de alta tensión”, afirmó la inteligencia artificial.

Predicen victoria de Junior sobre Nacional. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

¿Batacazo en el grupo A de cuadrangulares?

Si Junior gana, llegará a ocho puntos en la tabla de posiciones; Nacional se estancará con cinco y América, así venza a Medellín, solo lograría siete. Luego de ello faltarán dos fechas, por lo que el tiburón dependerá de sí mismo para ir a la final. El finalista quedaría encaminado.

Ahora bien, el reciente resultado entre Medellín y Junior (1-1) el pasado miércoles 26 de noviembre (fecha 3) es prueba de que ese puntazo de oro que sacó el tiburón en Antioquia lo puede volver aún más valioso si gana en Barranquilla.

¿Nacional tendrá los argumentos para evitar la derrota ante Junior? | Foto: Colprensa - David Jaramillo