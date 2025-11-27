La tabla del grupo A de la Liga BetPlay tras el América vs. Medellín: Junior y Nacional, atentos

Ya se completó la tercera fecha del grupo A de la Liga Betplay y las cosas se apretaron en el cuadrangular. América de Cali e Independiente Medellín jugaron un partidazo en el Pascual Guerrero y hubo un vencedor y un perdedor, que quedó bastante herido, y se aleja de sus posibilidades de ser finalista.

América de Cali pudo hacer respetar su casa y le ganó 2-1 al Independiente Medellín. El club vallecaucano sintió el furor por los tres puntos para escalar en la tabla y presionar a los dos líderes, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El gigante vallecaucano se queda con el gran botín y sigue intacto el sueño de ser finalista y obtener el cupo a Copa Libertadores del año entrante.

Al minuto 19, Tillman Palacios abrió el marcador y sorprendió al Independiente Medellín. Este gol condicionó la estrategia del visitante que le costó poner en aprietos a Jorge Soto, aunque terminó como una de las figuras del encuentro y salvó varios remates del DIM. Fue hasta el minuto 65 que Brayan León pudo vencer al guardameta y colocó el 1-1 parcial.

Tillman Palacios pelea una pelota con Esneyder Mena. | Foto: Colprensa

Sobre el 85′, el ídolo Adrián Ramos colocó el 2-1 final y desató la locura en el estadio Pascual Guerrero. De esta manera, América de Cali sigue con vida y comienza a jugar verdaderas finales para intentar meterse en la final de diciembre. Por otra parte, DIM queda en el fondo con un punto y casi eliminado.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Adrián Ramos anota el 2-1 y desata la locura en la hinchada de América en el cierre del partido ante Medellín. #LALIGAxWIN 👹⚽🔥🤯 pic.twitter.com/CgXINI5uGK — Win Sports (@WinSportsTV) November 28, 2025

¿Cómo se jugará la cuarta fecha del grupo A de la Liga Betplay?

El próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre se jugará la cuarta fecha del grupo A, donde será decisiva y podría dejar muy bien parado a Junior de Barranquilla o Atlético Nacional, que jugarán en el Metropolitano de la capital del Atlántico.

Por otra parte, América de Cali se jugará otra final en el Atanasio Girardot ante el Medellín, y de ganar, se mete de lleno en la pelea por ser finalista. DIM deberá recomponer la estrategia y la definición para intentar levantarse y hacer valer el ‘punto invisible’.

Domingo, 30 de noviembre (06:30 pm): Junior vs. Nacional - Estadio Metropolitano

Lunes, 1 de diciembre (08:00 pm): Medellín vs. América - Estadio Atanasio Girardot

¿Cómo quedó el partido Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla?