La tabla del grupo A de la Liga BetPlay tras el América vs. Medellín: Junior y Nacional, atentos

América de Cali e Independiente Medellín se vieron las caras en el Pascual Guerrero y uno de ellos revivió y aprieta la tabla de posiciones del grupo A.

William Horacio Perilla Gamboa

28 de noviembre de 2025, 1:40 a. m.
Tillman Palacios pelea una pelota con Esneyder Mena.
Ya se completó la tercera fecha del grupo A de la Liga Betplay y las cosas se apretaron en el cuadrangular. América de Cali e Independiente Medellín jugaron un partidazo en el Pascual Guerrero y hubo un vencedor y un perdedor, que quedó bastante herido, y se aleja de sus posibilidades de ser finalista.

América de Cali pudo hacer respetar su casa y le ganó 2-1 al Independiente Medellín. El club vallecaucano sintió el furor por los tres puntos para escalar en la tabla y presionar a los dos líderes, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El gigante vallecaucano se queda con el gran botín y sigue intacto el sueño de ser finalista y obtener el cupo a Copa Libertadores del año entrante.

Al minuto 19, Tillman Palacios abrió el marcador y sorprendió al Independiente Medellín. Este gol condicionó la estrategia del visitante que le costó poner en aprietos a Jorge Soto, aunque terminó como una de las figuras del encuentro y salvó varios remates del DIM. Fue hasta el minuto 65 que Brayan León pudo vencer al guardameta y colocó el 1-1 parcial.

Tillman Palacios pelea una pelota con Esneyder Mena.
Sobre el 85′, el ídolo Adrián Ramos colocó el 2-1 final y desató la locura en el estadio Pascual Guerrero. De esta manera, América de Cali sigue con vida y comienza a jugar verdaderas finales para intentar meterse en la final de diciembre. Por otra parte, DIM queda en el fondo con un punto y casi eliminado.

¿Cómo se jugará la cuarta fecha del grupo A de la Liga Betplay?

El próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre se jugará la cuarta fecha del grupo A, donde será decisiva y podría dejar muy bien parado a Junior de Barranquilla o Atlético Nacional, que jugarán en el Metropolitano de la capital del Atlántico.

Por otra parte, América de Cali se jugará otra final en el Atanasio Girardot ante el Medellín, y de ganar, se mete de lleno en la pelea por ser finalista. DIM deberá recomponer la estrategia y la definición para intentar levantarse y hacer valer el ‘punto invisible’.

  • Domingo, 30 de noviembre (06:30 pm): Junior vs. Nacional - Estadio Metropolitano
  • Lunes, 1 de diciembre (08:00 pm): Medellín vs. América - Estadio Atanasio Girardot

¿Cómo quedó el partido Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla?

Este fue el partido que abrió la tercera fecha del cuadrangular A y tuvo que jugarse en el estadio de Itagüí por el concierto de J Balvin en el Atanasio Girardot de Medellín. El club verde fue desconocido y no pudo revalidar su favoritismo, mientras que el gigante barranquillero logró el empate que lo mantiene compartiendo el liderato y ahora podrá sacar ventaja en el Metropolitano gracias al 1-1 en Antioquia.

América de CaliIndependiente MedellínLiga BetplayJunior de BarranquillaAtlético Nacional

