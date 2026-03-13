La Liga BetPlay sigue su rumbo y este viernes 13 de marzo dará apertura a la fecha 11 con dos duelos de suma importancia que involucran a los 3 equipos que van en la parte alta de la tabla.

Dayro Moreno uno de los goleadores de la Liga BetPlay Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

Once Caldas vs. Pasto: 6:20 p. m.

El duelo más llamativo de este viernes será entre entre el ‘blanco blanco’ de Manizales y los embajadores del Galeras, pues ambos equipos, a la espera de lo que haga Atlético Nacional a segunda hora, podrían ser líderes absolutos del certamen.

El Once Caldas llega al Palogrande en la tercera posición de la tabla con 19 unidades, producto de cinco victorias, cuatro empates y una derrota; además, acumula tres partidos seguidos sin perder, por lo que la motivación se encuentra alta.

Por su parte, el Deportivo Pasto viene de derrotar al América, lo que le permitió llegar a las 21 unidades, las mimas que el líder Atlético Nacional, por lo que una victoria en Manizales sería un gran botín para el cuadro orientado por el español Jonathan Risueño.

Pero no solo será un duelo por acomodarse en la parte alta de la tabla; los goleadores también estarán atentos a sus cuentas personales, pues Alfredo Morelos (Nacional), Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) y el legendario Dayro Moreno (Once Caldas), encabezan la tabla de artilleros con 7 goles cada uno, algo que le da un toque más de emoción a la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Deportivo Pasto podría ser líder absoluto de la Liga BetPlay. Foto: Leonardo Castro / Colprensa

Atlético Nacional vs. Llaneros 8:30 p. m.

A segunda hora, el líder Atlético Nacional recibirá en el Atanasio Girardot a Llaneros, duelo que, al juzgar por la tabla de posiciones y por el presente de cada equipo, debería ser para los locales, pero ´futbol es fútbol.

Nacional es líder con 21 unidades y en sus últimos cinco partidos acumula cuatro victorias y una derrota; además, cuenta con un partido menos que sus perseguidores Pasto, Once Caldas e Internacional de Bogotá.

Por us parte, Llaneros es décimo del campeonato con 14 puntos, por lo que una victoria a domicilio en casa de los verdolagas le significaría un salto importante en la tabla de posiciones.

El equipo llanero acumula dos derrotas, dos empates y una victoria en sus últimas cinco salidas, por lo que llega con la moral arriba tras los tres puntos obtenidos en su última salida.

Nacional podría ratificar su liderado en caso de derrotar a Llaneros. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Cómo se jugará el resto de la fecha 11 de la Liga BetPlay

Sábado 14 de marzo

Internacional de Bogotá vs. Bucaramanga: 2:00 p. m.

Cúcuta vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Millonarios: 6:20 p. m.

Santa Fe vs. Alianza: 8:30 p. m.

Domingo 15 de marzo