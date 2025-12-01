No se ha terminado de manera formal la liga colombiana de 2025, y ya se está hablando de fichajes de grandes clubes para lo que será el año entrante, donde algunos tendrán participación en torneo internacional como la Copa Libertadores.

Uno que está clasificado sin importar quién sea el campeón del segundo semestre es Independiente Santa Fe, que tiene su cupo asegurado por haber logrado la estrella en el Torneo Apertura ante Independiente Medellín.

El cuadro bogotano está en los cuadrangulares que están por definirse, pero ya no podrá revalidar su título debido a que en cuatro fechas se vio superado por sus rivales del grupo B.

Independiente Santa Fe tras firmar su eliminación de Liga BetPlay 2025-II. | Foto: Colprensa

Su eliminación anticipada de las finales lo estaría haciendo pensar ya en lo que será la etapa de fichajes de cara al próximo año. Uno de los primeros jugadores que se pensaba iba a llegar, era Carlos Darwin Quintero.

Por propia boca del experimentado atacante se supo que este tuvo trato con los rojos para ser uno de los nuevos elementos del plantel; sin embargo, cuestiones contractuales no le terminaron por convencer y terminó recayendo en Millonarios, donde le dieron todas las garantías tras salir del Deportivo Pereira.

Tras habérsele caído ese jugador a Santa Fe, ahora estarían viendo nuevos horizontes en el mercado para fichar. Uno en el que se fijó fue el lateral que está en Atlético Nacional, Joan Castro.

Todo apunta a que terminará su préstamo con los verdes para volver a Internacional de Bogotá, club dueño de sus derechos deportivos.

Según lo informado por Mariano Olsen durante las últimas horas, en pocos días “termina préstamo con Atlético Nacional y debe regresar a Internacional de Bogotá (contrato hasta diciembre de 2026)”.

JOAN CASTRO temina préstamo con @nacionaloficial y debe regresar a Internacional de Bogota (contrato hasta diciembre de 2026).

El club capitalino desea contar con él y lo tasó en 400.000 dólares.@SantaFe y otros 2 equipos grandes lo tienen en la mira. pic.twitter.com/pYEfB0IfoP — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 1, 2025

Si bien el cuadro que se llamaba La Equidad lo quiere tener en cuenta, también le ha puesto un valor a su pase porque sabe que puede ser llamativo para otros equipos: “El club capitalino desea contar con él y lo tasó en 400.000 dólares”.

“Santa Fe y otros 2 equipos grandes lo tienen en la mira”, es lo que completa el periodista sobre el interés inicial que tendría Santa Fe en Castro.

Nuevo director técnico para Santa Fe

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas cercanos a la dirigencia de Santa Fe, dio avances puntuales y significativos de lo que será el arribo del nuevo entrenador para reemplazar al encargado, Francisco López.

En su cuenta de X, el experimentado comunicador aseveró el 30 de noviembre que “mañana (1 de diciembre) llegará, si la situación aérea lo permite, Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe”.

Pablo Repetto ya pasó por Colombia, dirigió a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Dicho estratega uruguayo arriba con la intención de preparar, desde ya, lo que será el certamen internacional: “El cuadro cardenal, ya eliminado del clausura, iniciará su proceso de ensamblaje de cara a la Copa Libertadores”.

“Inicialmente, se apersonará del análisis de lo que hay en fuerzas básicas y las opciones de contratación de refuerzos”, reveló Vélez sobre las labores que tendrá Repetto.