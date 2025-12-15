Santa Fe busca cerrar a futbolista de jerarquía para la Copa Libertadores: tiene 36 años y es multicampeón

Independiente Santa Fe ya piensa en lo que será el 2026, donde encarará la final de la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pablo Repetto es el nuevo entrenador del equipo, y bajo su perspectiva la institución buscará renovaciones, refuerzos y también salidas.

Uno de los futbolistas a los que se le vence contrato, en este mes de diciembre de 2025, es a Daniel Torres. El volante tiene 36 años es sinónimo de jerarquía por su juego y títulos conseguidos; entonces, tenerlo en el plantel parece tarea importante para la dirigencia.

Y todo apunta a que Santa Fe va por buen camino en la renovación de Daniel Torres, o al menos la intención está sobre la mesa. Así lo reveló el periodista Julián Capera, que sigue de cerca el mercado de pases, en su cuenta de X.

La información de Julián Capera llega este lunes, 15 de diciembre de 2025. Eso quiere decir que si Daniel Torres y Santa Fe llegan a un acuerdo, este viernes 19 de diciembre o el fin de semana sería un hecho.

¿Qué ha ganado Daniel Torres en Santa Fe?

Hablar de Daniel Torres en la institución cardenal es mencionar una larga lista de triunfos. En tres pasos por el león, el volante ha conseguido todo lo posible a nivel Colombia: Copa (2009), tres Ligas (2012-l, 2014-ll, 2025-l) y dos Superligas (2013 y 2015).

Además, tiene experiencia en Selección Colombia y también se supo desempeñar en clubes internacionales, llegando a ser recordado en Deportivo Alavés, Albacete y Real Zaragoza de España.

Daniel Torres celebrando el paso a la final, con Santa Fe, en Liga BetPlay 2025-l. Eliminaron a Millonarios. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Junto a Hugo Rodallega y Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres pinta como uno de los de experiencia en Santa Fe. Además, es de la casa, querido por la hinchada y coreado luego de las noches históricas en El Campín de Bogotá.

Santa Fe renueva a sus referentes: Hugo Rodallega, listo para 2026

En la mayoría de casos, para los clubes es primordial renovar a los jugadores distintos, aquellos que marcan la diferencia en el terreno de juego. Mirando a Santa Fe, Rodallega es uno de ellos, y el club también lo renovó.

A principios de noviembre, en este 2025, Santa Fe publicó en sus canales oficiales la renovación de Hugo Rodallega, uno de los capitanes en la obtención de la décima estrella, con la premisa que jugará la Copa Libertadores.

¡Hug⚽️l! ✍️



