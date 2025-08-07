El jugador de Selección Colombia que brillaba en España, pero fue “altivo” y regresó al FPC: su historia

La Liga BetPlay 2025-ll cuenta con varias figuras que supieron brillar en Europa y hoy, con experiencia a cuestas, aportan a sus equipos en el FPC. Ese es el caso de Daniel Torres, volante de 35 años que presta sus servicios a Independiente Santa Fe, vigente campeón de Colombia.

Torres no solo ha portado las camisetas de varios clubes en Colombia, sino que también defendió los colores del Deportivo Alavés, Albacete, Real Zaragoza y Deportivo Catellón en España. Sin embargo, según él mismo, al día de hoy podría seguir en Europa.

Daniel habló con Un Break, y allí reveló detalles de su carrera. En un punto de la entrevista le preguntaron: “Si pudiera retroceder el tiempo, y decir ‘qué bueno que yo estuviera como estoy hoy, en ese equipo, y que no pude disfrutar’, ¿Cuál sería?”. El volante, sin pensar, dijo: “Claro, yo no me hubiese devuelto de España”.

Daniel Torres cuando vestía los colores del Deportivo Alavés de España. | Foto: Getty Images

Luego, amplió: “Cuando yo llegué a España estaba en Selección Colombia. Allá no fue un tema de licor, allá fue un tema de orgullo... fui altivo. Me la creí, porque como estaba en selección, y después me fui para España; y cuando llegué a España, ese primer año fue espectacular”.

El experimentado volante recordó que en ese momento, con Alavés, llegaron a la final de Copa del Rey con Barcelona, algo inédito para el club. Además, reconoció que estaba siendo protagonista esa temporada, pues era titular y aportaba con buenas actuaciones.

“Me la creí y mi comportamiento no fue apropiado y perdí oportunidades. Yo estuve en todas la eliminatoria para Rusia (2018), y en una convocatoria que hacen, el profesor del Alavés me dejó fuera para un partido de liga. A mi eso me molestó, porque pensé que eso me podía sacar de la convocatoria de Selección”, contó Torres.

Por la misma línea, agregó: “Yo fui y lo encaré (al técnico de Alavés) pero lo encaré muy mal. Fue arrogancia (...) se me cruzó ese día, el director deportivo me dijo ‘no, Daniel, cómo se le ocurre, esto no se hace’. No volví a jugar de ahí en adelante”.

Reiterando, después de su paso por Alavés, Torres vistió otros tres clubes en España, pero terminó dando la vuelta al FPC de cara al segundo semestre de 2022. Deportivo Independiente Medellín le abrió las puertas nuevamente.

Daniel Torres, uno de los capitanes en Independiente Santa Fe. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag