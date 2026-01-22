Gol en la final de ida, también en la de vuelta, y la conquista de un segundo título con Independiente Santa Fe acrecientan su historia en el conjunto bogotano. Hugo Rodallega a sus 40 años es tendencia por lo que hace en el campo, pero también fuera.

En medio de la premiación de la Superliga, al capitán número uno de los rojos se le vio ponerle en los brazos al portero Andrés Mosquera Marmolejo y a Daniel Torres otras bandas de capitán, como gesto de que estos también eran líderes del plantel y merecían levantar el trofeo juntos.

Hugo Rodallega le puso la banda de capitán a Mosquera Marmolejo y Daniel Torres. Foto: Captura Win Sports

¡Somos CAMPEONES 🏆 de la Superliga BetPlay Dimayor 2026 ⚽️!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/y8EczIx8tj — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 22, 2026

Entre el delantero, volante, arquero y el presidente, Eduardo Méndez, a todos se les vio alzar la nueva copa para las vitrinas de Primer Campeón. Esa imagen quedó retratada tanto en fotos como en videos y generó aplausos para el ariete de 40 años.

Pablo Repetto, entrenador uruguayo que recién llegó al conjunto cardenal, reconoció la importancia de ese tridente de jugadores en el andamiaje del equipo. En ellos pareciera que recae toda la autoridad del grupo que ha podido cosechar alegrías en 2025 y al inicio de 2026.

Para este año que ya marcha, otro de los retos será la disputa de la fase de grupos en la Copa Libertadores. Si bien no se conocen los rivales a los que se enfrentarán, desde ya Santa Fe prepara una idea de juego ambiciosa para ser protagonista en el torneo internacional.

Rodallega en el olimpo de Santa Fe

Por la manera épica en la que Rodallega marcó para la décima estrella de Santa Fe y la forma en la que también lo hizo para la quinta Superliga del club, el atacante ya podría ser considerado como ídolo junto a Omar Pérez, Luis Manuel Seijas, entre otros.

Hugo declaró a los medios de comunicación tras la consagración sus sensaciones por alcanzar un nuevo trofeo. “Afortunado de seguir haciendo historia, dejando huella con esta gran institución. Hoy nos vamos felices por haber conseguido el primer título del año; la gente se fue feliz a las casas y eso nos deja muy satisfechos”, manifestó contento por ganarle a Junior.

Hugo Rodallega besando el trofeo de la Superliga 2026. Foto: Cristian Bayona

El Campín en los minutos finales le vio salir por decisión de Repetto. Ante el cambio, la afición reaccionó coreando el nombre del delantero, aplaudiéndolo y demostrándole agradecimiento por lo alcanzado en su estancia.

Ante estas muestras de cariño de las gradas, este puntualizó: “Yo agradezco muchísimo cuando corean mi nombre, pero yo intento que me recuerden como un hombre que vino a entregarse, a dejar todo por esta camiseta, a defenderla con mucho amor y humildad, y por supuesto que quiere dejar huella y engrandecer la historia. Al hincha, agradecerle por el apoyo que no solo me ha brindado a mí, sino a todo el equipo, la familia. Son muy importantes; las cosas las conseguimos juntos”.

Tras haber alcanzado la Superliga, a Santa Fe le corresponde ahora centrarse de nuevo en la Liga BetPlay. Su debut fue aceptable con un empate a un tanto ante Águilas Doradas y este fin de semana el rival de turno será Once Caldas.