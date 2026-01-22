Independiente Santa Fe completó el trabajo y se coronó campeón de la Superliga BetPlay 2026, ante más de 30.000 personas que acudieron al Estadio El Campín.

Ewil Murillo abrió la cuenta en el arranque del compromiso, Hugo Rodallega extendió la ventaja con un soberbio golazo de tiro libre y Nahuel Bustos puso la cereza sobre el pastel para el 3-0 definitivo (4-1 en el global).

Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Santa Fe no solo sumó otro título a su palmarés, sino que se llevó una cifra millonaria por ser campeón.

La Superliga repartió un total de 1.000 millones de pesos en premios: 670 millones para el campeón y 330 millones para el subcampeón.

Sumado a eso, el conjunto cardenal se hizo una de las mejores taquillas de los últimos años, y tiene dinero de sobra para recompensar a los jugadores por el esfuerzo hecho en este par de partidos contra Junior.

La placa de Independiente Santa Fe en el trofeo de la Superliga. Foto: Cristian Bayona

Las reacciones del campeón

Pablo Repetto debutó con pie derecho en Independiente Santa Fe. El técnico uruguayo conquistó su primer título en Colombia y ahora apunta a los objetivos más importantes de la temporada: clasificar entre los ocho de la Liga BetPlay y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

“Buscamos que estuvieran los jugadores en mejor forma, porque había jugadores con pares importantes y competimos con el mejor equipo del presente, porque Junior había ganado el título con buenos jugadores. Aún tenemos cosas por mejorar, queremos construir un mejor equipo”, declaró en rueda de prensa.

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

Repetto no quiere entrar en triunfalismos. “Estamos muy contentos por este logro, lo hemos trabajado desde el primer día y sabíamos que sería un camino difícil. Pero también tenemos cosas por mejorar si queremos mantenernos en la pelea en todos los frentes esta temporada”, insistió.

El éxito en la Superliga 2026 lleva el nombre y apellido de Hugo Rodallega, que fue la figura indiscutible de Santa Fe en ambos partidos. “Afortunado de seguir haciendo historia, dejando huella con esta gran institución. Hoy, nos vamos felices por conseguir el primer título de la temporada”, apuntó.

El goleador confesó que ya tenía pensado un golazo de tiro libre como el que marcó. “Lo hemos trabajado mucho, sabiendo esa capacidad que tengo de impactar la pelota. Es un ángulo que se facilita para complicar al arquero rival”, dijo.

Hasta el presidente Eduardo Méndez habló para los medios de comunicación tras la victoria contra Junior. “Hay que seguir trabajando en la parte administrativa, en la parte deportiva; en un equipo grande como Santa Fe no hay día para descansar“, apuntó.

Méndez confirmó la llegada de Juan Sebastián Quintero como nuevo fichaje para la defensa y anticipó que llegarán dos refuerzos más para cerrar el mercado de pases en Santa Fe.