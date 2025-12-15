Cae delicada denuncia contra América de Cali en plena Navidad: “Recibí llamadas del plantel”

Aun estando de vacaciones decembrinas, América de Cali no para de dar noticias. El conjunto escarlata terminó con victoria su participación en los cuadrangulares semifinales y ahora calienta motores para el próximo año.

En las últimas semanas se han escuchado negociaciones por fichajes de lujo como Harold Santiago Mosquera y el venezolano Darwin Machís, así como una larga lista de salidas ‘cantadas’ por el cuerpo técnico de David González.

Pero no todo sería color de rosa al interior de América, pues surgió una denuncia por presuntos sueldos atrasados en el equipo principal.

Jaime Dinas, reconocido periodista vallecaucano, asegura haber recibido llamadas de jugadores pidiendo hacer pública su situación económica en plena época de festividades por Navidad y Año Nuevo.

Al día de HOY: 15/Dic y siendo 6:25am el @AmericadeCali le adeuda tres (3) Quincenas y múltiples premios a su plantilla, lo que me lleva a preguntarle a @acolfutpro por qué tanto silencio sobre el particular ? Solo se pronuncian con algunos equipos y a otros los privilegian ?… pic.twitter.com/HIf8iW28YJ — Jaime Dinas (@JaimeDinas) December 15, 2025

¿Deben sueldos en América?

“Al día de hoy: 15/Dic y siendo 6:25 a. m., América de Cali le adeuda tres (3) quincenas y múltiples premios a su plantilla”, indicó en su cuenta de X.

Dinas pide acciones por parte del sindicato de futbolistas (Acolfutpro) para que se garanticen los derechos de los jugadores escarlatas.

“Me lleva a preguntarle a Acolfutpro, ¿por qué tanto silencio sobre el particular? ¿Solo se pronuncian con algunos equipos y a otros los privilegian?“, cuestionó.

Dinas afirmó que “anoche, algunos jugadores me contactaron y me pidieron hacer pública esta situación y mucho más cuando el máximo accionista, Tulio Gómez, en una entrevista, ha manifestado que América de Cali tendrá un equipo o filial en el exterior, mientras que en la casa no pagan”.

Por último, el periodista insistió en que esta información provenía desde dentro del camerino de América. “Dejo claro que no es chisme, recibí llamadas del plantel”, sentenció.

América de Cali vs. Unión Magdalena fecha 19 de la Liga BetPlay | Foto: Jorge Orozco / El País

Termina un año difícil para América

Esta denuncia enmarca un año complicado para América de Cali en materia dirigencial, teniendo en cuenta que la hinchada protestó con grandes ausencias en el Estadio Pascual Guerrero y el pedido generalizado es que se cambie de dueños para 2026.

Ni siquiera el hecho de haber clasificado a cuadrangulares logró calmar las aguas en el conjunto vallecaucano, que encara la siguiente temporada con la esperanza de volver a ser protagonista.

Por ahora no hay fichajes confirmados, pero sí negociaciones por jugadores de renombre como Harold Santiago Mosquera y Darwin Machís, además de rumores que apuntan al interés por dos figuras del Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana y Luciano Pons.

Además de eso, en la lista de salidas habría referentes de la plantilla como Joel Graterol, Luis Paz, Yerson Candelo y Daniel Bocanegra, entre otros.