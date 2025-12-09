Las tres primeras salidas de América de Cali tras finalizar los cuadrangulares de la Liga Betplay

América de Cali cierra una temporada 2025 que solamente le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana y ahora coloca su mirada en la nómina para el año 2026.

Los directivos, encabezados por Tulio y Marcela Gómez, toman decisiones para fortalecer el grupo de jugadores que tendrá el técnico David González a disposición y así alcanzar el título.

El formato de la Liga Betplay para el año entrante tendrá una seria modificación, pues desaparecerán los cuadrangulares semifinales temporalmente y reaparecerán los play-offs con 19 fechas en el todos contra todos. Los ocho clasificados jugarán una serie de cuartos de final, hasta alcanzar los dos finalistas y el campeón se conocerá a más tardar el 5 de junio próximo por disposición de la Fifa.

América de Cali espera estar en esa definición, además de superar la fase previa de la Copa Sudamericana en la que enfrentará a otro rival colombiano.

Estar en competencia internacional y ser campeón en junio son la gran prioridad. Por eso, anhela confeccionar la mejor nómina posible para competir seriamente por el que sería su estrella 16.

Momentos del encuentro por la fecha 6 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025, entre América de Cali y Atlético Nacional. | Foto: José Luis Guzmán / El País

Apenas finalizó el partido ante Atlético Nacional, por la sexta fecha de los cuadrangulares, comenzaron los anuncios y se conoció la no renovación de un contrato y dos opciones de compra que no serán ejecutadas.

Además, se está avanzando en los dos extremos que son prioridad: Harold Santiago Mosquera y Darwin Machís.

Las tres primeras salidas de América de Cali para el 2026

Según el periodista Felipe Sierra, el volante Sebastián Navarro no seguirá en América de Cali, ya que los directivos y cuerpo técnico no ejercerán la opción de compra el jugador y tendrá que volver a Fortaleza, que es dueño de sus derechos deportivos.

Pantallazo X: @PSierraR | Foto: Pantallazo X: @PSierraR

Por otra parte, el volante Luis Paz es confirmado que no seguirá en América de Cali tras siete años en la institución y dos títulos de Liga ganados. Su contrato vence en diciembre de 2025 y no será renovado tras acuerdo entre las partes. El jugador de 37 años comienza a explorar otras posibilidades en el fútbol colombiano o en el exterior.

Otra de las bajas, que resuena en la hinchada, es la del peruano Luis Ramos, ya que se cayeron los diálogos entre Cusco y el club vallecaucano.

Pantallazo X: @PSierraR | Foto: Pantallazo X: @PSierraR

Ante estas bajas del mediocampo y la zona de delanteros, América de Cali prioriza a Rafael Carrascal como el líder de esa zona de la cancha (medio); además espera que Éder Álvarez Balanta pueda regresar de su lesión para el 2025.

Junto a ellos, el cuerpo técnico coloca en la fila a dos de sus canteranos estrella: Josen Escobar y José Cavadía, para fortalecer el grupo de volantes centrales. Aún no se confirma la salida de Franco Leys.

Pantallazo X: @PSierraR | Foto: Pantallazo X: @PSierraR