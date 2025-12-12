Suscribirse

Directo al corazón de América de Cali: jugador estrella se va y jugará en un gigante peruano

Desde Perú oficializan el fichaje de un jugador estrella de América de Cali, que seguirá en el 2026 en un gigante de Lima y ha sido convocado a la Selección.

William Horacio Perilla Gamboa

12 de diciembre de 2025, 11:20 p. m.
Jugadores del América celebran el gol de Luis Ramos (segundo de izq. a der.) ante Envigado, por la fecha 13 de la Liga II-2025.
América de Cali cierra una temporada 2025 que solamente le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana y ahora coloca su mirada en la nómina para el año 2026. La confección de la nueva plantilla es clave en los planes de Tulio Gómez y el ánimo de la hinchada, que mostró algo de inconformidad en los últimos meses por los manejos en el club y la relación del máximo accionista con su hija y presidenta del equipo, Marcela Gómez.

En el 2026 las cosas pueden cambiar en América de Cali y ya con David González en la línea y Alex Escobar como asistente técnico, la idea no es otra que ser campeón definitivamente en Liga Betplay y hacer una buena presentación en la Copa Sudamericana. Tulio Gómez analiza los recursos y ve movimientos en el mercado de pases.

Y mientras esto ocurre, también deja ver cómo una de sus estrellas se va al fútbol peruano. En Lima, el delantero estrella ya fue presentado oficialmente y así deja un gran vacío en la hinchada, pues veía con buenos ojos como el delantero referente para 2026. Así queda una vacante en zona ofensiva y América comienza a buscar el reemplazo ideal.

Luis Ramos celebra su gol contra Envigado, por la fecha 13 de la Liga II-2025.
En días pasados, se conoció que los diálogos con Cusco FC para alargar el préstamo por Luis Ramos se habían caído por completo y las charlas quedaron totalmente paralizadas, dejando la puerta de salida abierta y el delantero tuvo que mirar otras opciones. Al final, Alianza Lima lanzó la oferta y no tuvo inconvenientes para ser el nuevo referente en ‘Matute’.

Luis Ramos es nuevo jugador de Alianza Lima

Tras el inconveniente en las charlas entre los clubes, Luis Ramos tuvo que viajar a Perú y así agilizó para ser el nuevo delantero del Alianza Lima, que jugará la Copa Libertadores 2026. Ramos se convierte en su nuevo referente en el ataque, con la plena intención, además, de volver a la ‘Bicolor’, en un nuevo proceso pensando en Mundial 2030.

Pantallazo X: @CLMerlo
Según la prensa peruana, Luis Ramos firma por tres temporadas con el Alianza Lima (2028) al descartar ofertas de la MLS. El gigante de la capital peruana acordó con Cusco un pagó del 80% de sus derechos deportivos. Según Transfermarkt, la ficha del jugador está valorada en 900 mil euros.

De esta manera, América de Cali queda muy débil en la zona ofensiva, con ‘Papula’ Garcés y Adrián Ramos como los delanteros referentes. Tras la sanción de la FIFA a Rodrigo Holgado y el fichaje de Ramos en Alianza Lima, el club vallecaucano comienza a mirar alternativas para la zona de ataque.

