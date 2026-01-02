La cifra millonaria que gana el campeón de la Superliga 2026: Junior y Santa Fe van por el botín

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe serán los encargados de abrir el telón en el fútbol profesional colombiano. El próximo 15 de enero arrancan su temporada con la disputa del partido de ida de la Superliga 2026, torneo que enfrenta a los dos campeones del año pasado.

Dicho compromiso se jugará en el Estadio Metropolitano, justo antes de que inicien las obras para recibir la final de la Copa Sudamericana.

Junior debería jugar como visitante el partido de ida, sin embargo, pidió cambio de localía para poder hacerlo en el ‘Metro’.

El resto del semestre tendrá que jugarlo en el Estadio Romelio Martínez, mientras que los tres partidos de Copa Libertadores los jugará en el Estadio Jaime Morón de Cartagena.

El partido de vuelta de la Superliga está programado para el 21 de enero, esta vez, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ese día, se coronará a un nuevo campeón de la Superliga, primer título del año en el FPC.

Trofeo de la Superliga Foto: Dimayor

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Superliga 2026?

Además de arrancar el año con un trofeo más, el campeón de la Superliga se llevará una buena suma para sus arcas.

El año pasado, cuando Atlético Nacional se coronó campeón en Bucaramanga, recibió un total de 670 millones de pesos. Al subcampeón le correspondió un premio de consolación por 330 millones.

El botín completo asciende a los 1.000 millones de pesos y son los clubes los que se ponen de acuerdo para determinar el monto exacto que se entrega el día de la final.

En la Superliga han existido ocasiones en las que ambos equipos decidieron dividir el premio por la mitad antes de empezar a jugar, eso con el fin de verse beneficiados económicamente sin importar el resultado.

Pero no se espera que Junior y Santa Fe lleguen a un acuerdo de ese tipo, pues necesitan el dinero para ajustar parte de la inversión hecha en el arranque del año.

Fichajes en Junior y Santa Fe

El conjunto tiburón parte como favorito para quedarse con la Superliga, pues viene de ser campeón de la Liga BetPlay hace menos de un mes y sumó fichajes interesantes como Jannenson Sarmiento o Kevin Pérez.

Junior mantiene negociaciones activas con Luis Fernando Muriel, quien tiene contrato vigente con Orlando City de la MLS.

Independiente Santa Fe, por su parte, trajo delanteros desde el exterior. Franco Fagúndez llegará procedente de Santos Laguna y Nahuel Bustos aterriza en Bogotá desde Talleres de Córdoba.

El cuadro cardenal también contrató al volante Kilian Toscano, que llega a préstamo de Atlético Nacional y ya trabajó bajo las órdenes de Pablo Repetto.