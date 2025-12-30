Deportes

Thomas Müller dejó viendo un chispero a Millonarios y Santa Fe: comunicado oficial derrumbó todo

Aunque fueron mencionados como participantes de la Serie Colombia, en Vancouver Whitecaps tienen otros planes.

Sebastián Clavijo García

30 de diciembre de 2025, 1:26 p. m.
Thomas Müller fue subcampeón de la MLS con Vancouver Whitecaps.
Thomas Müller fue subcampeón de la MLS con Vancouver Whitecaps.

Millonarios y Santa Fe se alcanzaron a ilusionar con un partido amistoso contra Vancouver Whitecaps en enero; sin embargo, el equipo de Thomas Müller se encargó de informar que su pretemporada la hará en España, específicamente en la ciudad de Marbella.

Todo hacía parte de una nueva edición de la Serie Colombia, torneo amistoso que se transmite anualmente a través de ESPN.

El invitado extranjero que más destacaba era Vancouver Whitecaps, actual subcampeón de la MLS que cuenta en sus filas con Müller.

No obstante, todo se derrumbó por un comunicado oficial publicado en la página web del conjunto canadiense.

“Los jugadores se presentarán en Vancouver el 13 de enero y partirán el 16 de enero. Los partidos de pretemporada en España se confirmarán en las próximas semanas”, informaron.

Este es el cuarto año consecutivo que se mudan a Marbella para disputar juegos preparatorios. “Whitecaps FC viajará de regreso a Vancouver el 10 de febrero antes de la Copa de Campeones de la Concacaf y el inicio de la temporada regular de la MLS”, agrega el comunicado.

Thomas Müller, capitán del Vancouver Whitecaps FC.
Así le fue a Thomas Müller en Estados Unidos

Thomas Müller tiene contrato con Vancouver Whitecaps hasta finales de 2026, lo que quiere decir que estará incluido en la pretemporada bajo las órdenes del técnico Jesper Sørensen.

Su primera temporada en la MLS fue mejor de lo esperado. El alemán quedó campeón de la conferencia oeste y accedió a la gran final contra Inter Miami.

Desafortunadamente para sus hinchas, el equipo de Leo Messi se quedó con el título y dejó a Müller con las manos vacías.

“Inter Miami tiene un gran equipo, pero aun así los tuvimos. Pudimos haber ganado, tuvimos mala suerte con chances muy claras que no entraron, y luego el partido va en otra dirección”, dijo el alemán tras el partido disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Müller lamentó que no tuvieran la suficiente experiencia para coronarse campeones de la MLS. “Es lo que pasa, somos un equipo con muchos jóvenes. Es duro perder así, tras sentir que teníamos el partido en nuestras manos”, agregó.

Luego de esa derrota, Thomas Müller viajó a Alemania y allí disfruta de sus merecidas vacaciones antes de volver a Estados Unidos para cumplir el resto de su contrato.

Müller fue protagonista en el último título mundialista de los alemanes, además de cosechar una gran cantidad de títulos con la camiseta del Bayern Múnich.

Con el conjunto bávaro consiguió 33 trofeos en total, entre ellos 13 veces la Bundesliga, dos veces la Champions League y dos veces el antiguo Mundial de Clubes.

En la selección alemana se coronó campeón del Mundial de Brasil-2014, venciendo en la final a Argentina y dándole un repaso a Brasil en semifinales.

