Santa Fe envió su primera oferta: este es el delantero argentino que quieren traer para 2026

Las negociaciones están adelantadas, pero todavía falta el veredicto final del Club Atlético Talleres de Córdoba.

Sebastián Clavijo García

29 de diciembre de 2025, 8:05 p. m.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: @SantaFe

Independiente Santa Fe sigue buscando fichajes para disputar la Copa Libertadores 2026 bajo las órdenes de Pablo Repetto. La idea del club capitalino es gastar responsablemente y no comprometer la situación financiera, aunque la hinchada pide refuerzos de alto calibre.

El uruguayo Franco Fagúndez es la única cara nueva confirmada hasta ahora, sin embargo, en el sonajero hay otros nombres como el de Luis Palacios procedente de Once Caldas.

Pero el mercado se sacudió este lunes con noticias desde el sur del continente. En Argentina hablan de una primera oferta formal por parte de Santa Fe para conseguir el préstamo de Nahuel Bustos, un jugador al que vienen siguiendo desde la época de Jorge Bava.

Bustos tiene 27 años de edad, pertenece a Talleres de Córdoba y en su carrera cuenta con un paso por la liga española con la camiseta del Girona. También jugó en México con Pachuca y en Brasil defendió los colores de São Paulo.

El delantero cordobés ha estado rondando en la carpeta de Santa Fe durante todo el 2025, pero su fichaje no se ha podido concretar por distancias económicas que esperan cerrar en los últimos días de diciembre o principios de enero.

Pertenece a Talleres

El último veredicto sobre la salida de Nahuel Bustos la tiene Talleres, club con el que tiene contrato firmado hasta diciembre del próximo año.

En principio no habría problema con dejarlo salir, sin embargo, la dirigencia del conjunto cordobés quiere garantizar una entrada de dinero por el préstamo de su delantero.

Ahí es donde crecen las dificultades para Santa Fe, que ha decidido mantener la mayor parte de la nómina y se la juega por un régimen austero en este mercado de fichajes.

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Aún teniendo la Copa Libertadores en el horizonte, el cuadro cardenal prefiere garantizar su salud económica y no cometer locuras que comprometan el flujo de la caja.

Eduardo Méndez, presidente del rojo capitalino, es un abanderado de traer fichajes a buen precio y que se ajusten a lo que Santa Fe puede pagar. Públicamente ha dicho que quiere evitar caer en crisis como las que se vivieron en el club antes de su regreso a la dirigencia.

En ese orden de ideas, varios jugadores que han venido sonando se cayeron y no llegarán para unirse a la nómina de Repetto.

Nahuel Bustos es uno de esos fichajes anhelados por la junta directiva, pero también tiene otras ofertas en Argentina y México que podrían derrumbar la posibilidad de verlo en el Estadio El Campín.

Pablo Repetto, nuevo técnico de Independiente Santa Fe
Pablo Repetto, nuevo técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe

Salidas y refuerzos en Santa Fe

Esa política de fichajes es una de las razones por las que Independiente Santa Fe tiene más bajas que refuerzos de cara al 2026.

Sin confirmar todavía lo de Nahuel Bustos o Luis Palacios, así va el mercado en el león:

  • Salidas: Joaquín Sosa, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Yairo Moreno, Edwar López, Angelo Rodríguez y Harold Santiago Mosquera.
  • Refuerzos: Franco Fagúndez

