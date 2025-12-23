Deportes

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, sacudió el palmarés del fútbol profesional colombiano con sus declaraciones.

El palmarés del fútbol colombiano quedaría modificado.
El debate sobre la validez de la Copa Colombia está en su punto máximo, tras las declaraciones de Carlos Mario Zuluaga por los títulos de Santa Fe, Millonarios y Medellín conseguidos el siglo pasado.

De acuerdo a lo dicho por el presidente de la Dimayor, dicho torneo se fundó en el año 2008 y La Equidad fue el primer campeón.

Pero la historia dicta que antes de ese punto hubo cuatro campeones más de la Copa Colombia: Boca Juniors de Cali (1951), Millonarios (1953), Independiente Medellín (1981) e Independiente Santa Fe (1989).

Zuluaga, como presidente de Dimayor, sugiere que esos títulos no son oficiales y por ende se deberían restar del palmarés.

Si eso sucediera, habría cambios en la tabla de campeones del fútbol profesional colombiano y quedaría de la siguiente manera:

Tabla de campeones del FPC (sin la antigua Copa Colombia)

  1. Atlético Nacional: 37 títulos (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas).
  2. Millonarios: 23 (16 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)
  3. Santa Fe: 19 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 4 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 1 Copa Simón Bolívar)
  4. América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)
  5. Junior de Barranquilla: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)
  6. Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)
  7. Independiente Medellín: 8 (6 Ligas, 2 Copas Colombia)
  8. Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Liberadores)
  9. Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)
Trofeo de la Copa BetPlay
Trofeo de la Copa BetPlay Foto: Colprensa

¿Qué dijo Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor?

La discusión se desprende por una corta charla que Carlos Mario Zuluaga sostuvo con el periodista Diego Rueda y que se hizo pública en el Vbar Caracol.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 cuando se llamaba Copa Postobón y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan”, aseguró el dirigente.

Zuluaga insistió en que esos títulos no se pueden considerar oficiales: “El primer campeón fue La Equidad, desde esa fecha se está llevando en forma oficial. Ni las del 80, ni las del 50, solo desde 2008 vale la Copa Colombia para ponerle título”.

Eso no solo elimina cuatro títulos del historial, sino que reduce el nacimiento de la Copa Colombia a un periodo de hace menos de 20 años.

El palmarés de dicha competición quedaría así:

  1. Atlético Nacional: 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025)
  2. Millonarios: 2 títulos (2011 y 2022)
  3. Independiente Medellín: 2 títulos (2019 y 2020)
  4. Junior de Barranquilla: 2 títulos (2015 y 2017)
  5. Santa Fe: 1 título (2009)
  6. Deportivo Cali: 1 título (2010)
  7. Deportes Tolima: 1 título (2014)
  8. La Equidad: 1 título (2008)

