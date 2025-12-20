Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

Los clubes del fútbol colombiano comienzan a mirar el panorama para la temporada de 2026, muchos con afán de ser campeones, cumplir con buenas participaciones en los torneos internacionales y buscar salir de los últimos lugares de la tabla del descenso. Junior de Barranquilla, actual campeón de la Liga Betplay, se concentra en su actuación en fase de grupos de Copa Libertadores y recibió el premio de la Dimayor.

Según los estatutos de la Dimayor para el campeón de la Liga Betplay, además del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibe un premio económico de 500 mil dólares, es decir, unos 1.900 millones de pesos. Esto se suma a lo que automáticamente dará la Conmebol por participar en la Copa Libertadores, donde el ‘Tiburón’ ya garantizó una consignación de 3 millones de dólares ($11.624 millones de pesos colombianos).

Teniendo en cuenta esos premios para Junior, la diferencia con lo que recibe Atlético Nacional por el título de la Copa Colombia es 100 % amplia, pues el campeón en esta competición no recibe ningún monto económico. Lo que sí se garantiza es el cupo a la Copa Sudamericana del año entrante, que el club verde lo confirmó vía reclasificación (tabla anual de la Liga), pero que se hizo efectivo con la coronación en esta competición.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Tras el título de Nacional, los otros tres cupos se reparten a los demás ubicados en la reclasificación sin ser campeones, en este caso, América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga completan la lista. El sorteo dejó establecido el cruce de verdes y azules en el Atanasio Girardot por el acceso a la fase de grupos.

Junior, 500 mil dólares, Nacional 0 pesos

Pese a que Nacional no recibe incentivo financiero por el título de la Copa Colombia, sí garantiza la consignación automática de Conmebol por participar en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Es decir, el equipo verde recibirá unos $225.000 dólares (871 millones de pesos colombianos) por jugar ese partido contra Millonarios, independiente si pierde o gana. Si logra avanzar a fase de grupos, sus incentivos aumentarán.

El partido de Atlético Nacional contra Millonarios se jugará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín el próximo 4 de marzo, en hora por confirmar. El club que gane avanzará a la fase de grupos y el que pierda firmará su primer fracaso del 2026.