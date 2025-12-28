Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

La Dimayor confirmó las fechas para los dos juegos de la SuperLiga BetPlay 2026 en los que se enfrentarán Atlético Junior e Independiente Santa Fe.

Por ser campeón en el primer semestre de 2025, Santa Fe se aseguró la clasificación a fase de grupos de Libertadores. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Ambos equipos lograron su cupo a esta instancia, luego de quedar campeones de la Liga durante 2025; el conjunto capitalino, por conseguir el título sobre Independiente Medellín en el primer semestre, y el cuadro tiburón, tras llevarse la estrella de Navidad al derrotar a Deportes Tolima.

Para el duelo de ida, la Dimayor otorgó la localía a Junior, que recibirá a Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Melendez el próximo jueves 15 de enero desde las 7:30 de la noche.

El partido de vuelta y capítulo definitivo de esta instancia será el miércoles 21 de enero, en El Campín, también a las 7:30 de la noche.

Este trofeo, que se disputa desde 2012, tiene al Atlético Nacional y a Independiente Santa Fe como los más vencedores, con cuatro campeonatos cada uno.

Si el cuadro cardenal logra el título en esta edición, será el más campeón del certamen al conseguir su quinto trofeo, uno más que el equipo paisa.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

De igual forma, Junior ha conseguido dos títulos de Superliga, los mismos que tiene Millonarios, el otro equipo de Bogotá.

Los equipos que más han disputado esta instancia son Atlético Nacional, con 7 apariciones, Santa Fe con 4 y Junior con 4.

Como dato curioso, Santa Fe ha ganado el trofeo las cuatro veces que lo ha disputado, algo que deberá tener en cuenta el Junior de cara a esta nueva oportunidad.

Más campeones de la Superliga:

Atlético Nacional: 4

Santa Fe: 4

Millonarios: 2

Junior: 2

Deportivo Cali: 1

Deportes Tolima: 1

Subcampeonatos de Superliga

Atletico Nacional: 3

Junior: 2

América de Cali: 2

Deportivo Cali: 2

Millonarios: 1

Medellín: 1

Tolima: 1

Pereira: 1

Bucaramanga: 1

