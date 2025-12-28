Deportes

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

El conjunto bogotano ha ganado la copa en las cuatro oportunidades que la ha disputado. Junior acumula solo dos trofeos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 7:58 p. m.
Junior será local en el partido de ida y la finalísima será en El Campín.
La Dimayor confirmó las fechas para los dos juegos de la SuperLiga BetPlay 2026 en los que se enfrentarán Atlético Junior e Independiente Santa Fe.

Por ser campeón en el primer semestre de 2025, Santa Fe se aseguró la clasificación a fase de grupos de Libertadores.
Ambos equipos lograron su cupo a esta instancia, luego de quedar campeones de la Liga durante 2025; el conjunto capitalino, por conseguir el título sobre Independiente Medellín en el primer semestre, y el cuadro tiburón, tras llevarse la estrella de Navidad al derrotar a Deportes Tolima.

Para el duelo de ida, la Dimayor otorgó la localía a Junior, que recibirá a Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Melendez el próximo jueves 15 de enero desde las 7:30 de la noche.

El partido de vuelta y capítulo definitivo de esta instancia será el miércoles 21 de enero, en El Campín, también a las 7:30 de la noche.

Este trofeo, que se disputa desde 2012, tiene al Atlético Nacional y a Independiente Santa Fe como los más vencedores, con cuatro campeonatos cada uno.

Si el cuadro cardenal logra el título en esta edición, será el más campeón del certamen al conseguir su quinto trofeo, uno más que el equipo paisa.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025.
De igual forma, Junior ha conseguido dos títulos de Superliga, los mismos que tiene Millonarios, el otro equipo de Bogotá.

Los equipos que más han disputado esta instancia son Atlético Nacional, con 7 apariciones, Santa Fe con 4 y Junior con 4.

Como dato curioso, Santa Fe ha ganado el trofeo las cuatro veces que lo ha disputado, algo que deberá tener en cuenta el Junior de cara a esta nueva oportunidad.

Más campeones de la Superliga:

  • Atlético Nacional: 4
  • Santa Fe: 4
  • Millonarios: 2
  • Junior: 2
  • Deportivo Cali: 1
  • Deportes Tolima: 1

Subcampeonatos de Superliga

  • Atletico Nacional: 3
  • Junior: 2
  • América de Cali: 2
  • Deportivo Cali: 2
  • Millonarios: 1
  • Medellín: 1
  • Tolima: 1
  • Pereira: 1
  • Bucaramanga: 1

Cuáles son los equipos más costosos del fútbol colombiano

El portal de estadísticas y valores de mercado, Transfermarkt, organizó el ranking de los equipos más costoso liga por liga; para el caso del fútbol colombiano, realizó la medición y dejó a dos equipos históricos en lo más alto de la tabla, según los datos de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025.

Atlético Nacional lidera con un valor total de mercado de 23.15 millones de euros. Segundo aparece América de Cali con 16.90 millones de euros en su plantilla. El top tres lo cierra Independiente Medellín con 15.93 millones de euros.

  1. Atlético Nacional: 23.15 millones de euros
  2. América de Cali: 16.90 millones de euros
  3. Independiente Medellín: 15.93 millones de euros
  4. Junior de Barranquilla: 15.75 millones de euros
  5. Millonarios: 14.05 millones de euros
  6. Deportes Tolima: 13.60 millones de euros
  7. Once Caldas: 10.90 millones de euros
  8. Independiente Santa Fe: 9.55 millones de euros
  9. Fortaleza CEIF: 8.58 millones de euros
  10. Águilas Doradas: 7.98 millones de euros
  11. Internacional de Bogotá: 7.95 millones de euros
  12. Atlético Bucaramanga: 7.68 millones de euros
  13. Deportivo Cali: 7.45 millones de euros
  14. Deportivo Pereira: 7.13 millones de euros
  15. Envigado F.C.: 6.93 millones de euros
  16. Llaneros FC: 6.00 millones de euros
  17. Alianza FC: 5.98 millones de euros
  18. Deportivo Pasto: 5.78 millones de euros
  19. Unión Magdalena: 5.00 millones de euros
  20. Boyacá Chicó: 3.38 millones de euros

