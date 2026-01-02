Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Millonarios continúa con los movimientos en el mercado de pases y así como se anuncian altas, también se pone la mirada en las salidas del equipo para la temporada 2026. Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo, Sebastián Valencia y los internacionales Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña serán parte de la nómina para la campaña 2026. Por otra parte, un jugador que se creía clave en el proyecto de Hernán Torres, tomará nuevos aires y fue anunciado que cambia “de azul a rojo”.

Pese a la novedad del mercado, se sabía desde semanas atrás que Helibelton Palacios finalizaba contrato con Millonarios el pasado 31 de diciembre de 2025, aunque también se creía que no existiría lío para la renovación. Este jugador también cerraba el vínculo con el Cruzeiro de Brasil y en apenas dos días del 2026, ya es jugador libre, es decir, que puede negociar con cualquier otra institución.

El equipo azul de Bogotá tampoco le presentó una propuesta de renovación y Helibelton Palacios mira opciones para su carrera deportiva. Parece que se le adelantaron a Millonarios y el futbolista posiblemente sea nuevo jugador de Santa Fe.

Helibelton Palacios, refuerzo de Millonarios en 2025. Foto: @MillosFCoficial

Palacios tiene una destacada carrera. Tras salir de las canteras de Deportivo Cali en 2013, fue a Brujas de Bélgica y también estuvo por el Elche de España, siendo su paso por Atlético Nacional uno de los más destacados, desde el 2018 hasta el 2020, antes de dar el salto al Cruzeiro de Belo Horizonte.

¿Helibelton Palacios a Santa Fe?

Tras Cruzeiro, jugó dos partidos con el Sport Recife de Brasil y llegó a Millonarios, donde registra 28 partidos en el 2025 y dos goles. Su carrera también muestra que estuvo por la Selección Colombia en varios juegos amistosos con José Pékerman y Carlos Queiroz.

El periodista Alexis Rodríguez adelantó la novedad en sus redes sociales y dejó abierta la posibilidad de que Helibelton Palacios “cambie de vereda” y ya no se vista de azul sino de rojo en el 2026.

Pantallazo X: @alexisnoticias Foto: Pantallazo X: @alexisnoticias

Cabe recordar que Santa Fe busca lateral derecho en el mercado de pases tras la ida de Elvis Perlaza a Monagas de Venezuela. Estaba sonando el nombre de Yerson Candelo con fuerza tras su salida de América de Cali, pero pareciera que el ‘León’ mira seriamente la posibilidad de Palacios.