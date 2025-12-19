Deportes

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

El técnico admitió las negociaciones y espera que se sume a la lista de refuerzos en los próximos días.

Sebastián Clavijo García

19 de diciembre de 2025, 7:49 p. m.
Foto: Deportivo Cali

Alberto Gamero no se cambia por nadie tras los nuevos fichajes que han estado llegando al Deportivo Cali. La lista ya cuenta con tres jugadores de categoría y todavía faltan más.

El arquero peruano Pedro Gallese, el delantero argentino Juan Ignacio Dinneno y el defensor central Fernando Álvarez son los nombres confirmados hasta ahora en el conjunto azucarero.

Sin embargo, en la lista de deseos hay otros futbolistas que ilusionan a la hinchada y ponen altas expectativas sobre los objetivos para 2026.

Antes de pensar en el título, Deportivo Cali debe sumar puntos para respirar en la tabla del descenso y darle la tranquilidad a su afición en ese sentido.

Pero el cambio de dueño ha traído buenas noticias al hincha caleño, que cuenta los días para el inicio del campeonato.

Van por Daniel Giraldo

Este viernes, Gamero atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa junto al presidente Rafael Tinoco y confirmó uno de los nombres que vienen sonando con fuerza.

Se trata de Daniel Giraldo, volante vallecaucano que juega en Brasil y fue campeón de la Liga BetPlay con Millonarios bajo las órdenes del estratega samario.

Giraldo fue jugador del Deportivo Cali en el inicio de su carrera, pero en ese entonces jugaba como lateral derecho.

Ahora que se reinventó en su posición y fue considerado uno de los mejores mediocampistas del FPC, podría volver a casa por pedido de Gamero.

En la rueda de prensa le preguntaron al técnico por ese nombre y no dudo en confirmar que es una de las opciones más fuertes que manejan para reforzar la línea de volantes.

“Está en la carpeta de lo que nosotros queremos y si no es él, va a venir otro. Seguramente lo vamos a traer”, atinó el DT.

Gamero habló con cautela de los movimientos que faltan por confirmar en el conjunto verdiblanco. “No queremos soltar nombres porque se dañan negociaciones como se han dañado muchas. Queremos que las cosas vayan bien, están trabajando como una hormiguita y esperemos que la cosa se cristalice, pero sí vamos a traer algunos refuerzos más”, apuntó.

Daniel Giraldo prestó sus servicios en Millonarios hasta 2024.
Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo le fue a Daniel Giraldo en 2025?

Más allá del recuerdo que se tiene de Daniel Giraldo en el fútbol colombiano, su desempeño en el Brasileirão estuvo marcado por el descenso de Juventude a la segunda división.

Su contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2026, pero, a raíz de perder la categoría, el club brasileño está dispuesto a dejarlo salir por una buena oportunidad en Colombia.

Sus números en Brasil fueron los siguientes a lo largo de 2025: 25 partidos y un total de 1490 minutos sobre el campo de juego en todas las competencias, sin goles o asistencias.

