Tambalea Gamero: La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas

Nueva derrota para Deportivo Cali, que no pudo ante el Once Caldas de Dayro Moreno y sigue sufriendo en una temporada clave para sus intereses de alejarse del descenso. Por la fecha 10 de la Liga Betplay, el club caleño fue local en Palmaseca, pero el blanco de Manizales fue superior y sacó los tres puntos.

Situación bastante incómoda para el técnico Alberto Gamero, que tambalea en el cargo de director técnico y no da golpes de confianza en la hinchada del Deportivo Cali. Derrotas como esta en el estadio Palmaseca solamente disminuyen su proceso y acaban con la confianza en su trabajo.

Fue un partido complicado, sobretodo porque Once Caldas lo hizo ver mal en varios pasajes del juego y que además se forzó la expulsión del defensa Felipe Aguilar y el delantero Steven Rodríguez, para terminar con nueve jugadores y sellando una victoria por 2-0 para Dayro Moreno y compañía.

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali. Foto: Colprensa

Dayro Moreno abrió el marcador de penalti para además seguir la campaña hacia los 400 goles en su carrera. Por si fuera poco, sobre el minuto 75, Andrés Correa se fue de autogol para las caras largas en Palmaseca. El equipo verdiblanco no encontró la forma para empatar el compromiso y solamente tuvo que resignarse con otra derrota que le cae muy mal en la tabla del descenso.

La tabla del descenso tras Cali 2-0 Once Caldas

Con esta caída, la tabla del descenso muestra que, si no fuera por Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, Deportivo Cali estaría en zona descenso. El club Motilón es último con una victoria, 3 empates y cinco derrotas, teniendo en cuenta que trabaja en su propio promedio por condición de recién ascendido.

Luego, está el Boyacá Chicó, que no levanta cabeza en la temporada y sus recientes campañas, más los malos números que acumula en este 2026, lo tienen de penúltimo en la tabla y con serias posibilidades de irse a la B en el 2027. Estos dos clubes están en la zona roja y hoy irían a la segunda división.

Pero aún con muchos partidos por delante de este primer semestre, más el segundo, cualquier cosa podría suceder y las alarmas están encendidas. Deportivo Cali es antepenúltimo en la tabla del descenso y la situación comienza a ser crítica. Los dirigidos por Alberto Gamero deben levantar cabeza, mejorar el estilo de juego y salir de la incómoda posición.

Tabla del descenso. Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio.

Se volvió la prioridad tras malas presentaciones, tal como lo que pasó ante Once Caldas. Tendrá un alivio la próxima jornada cuando visite al Cúcuta en el General Santander, partido directo por el descenso.