Alberto Gamero revela qué le dijeron los directivos del Deportivo Cali: se decidió su futuro

El estratega samario dirigirá el clásico de este domingo contra Atlético Nacional por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Sebastián Clavijo García

14 de febrero de 2026, 9:52 p. m.
Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali.
Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali. Foto: Bernardo Peña / El País

Alberto Gamero no recibió ningún ultimátum por parte de la dirigencia del Deportivo Cali. El estratega samario aclaró su situación en una charla privada con el periodista Carlos Arturo Arango, quien contó detalles de lo que sucede en la interna del conjunto verdiblanco.

“Hablé con el profesor Alberto Gamero, como siempre muy cordial, me hizo varias precisiones: nadie de la junta directiva del Deportivo Cali le llamó para darle plazos o ultimátum. Sí le han manifestado preocupación por los malos resultados", indicó Arango.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

Su gran examen será este domingo enfrentando a Atlético Nacional en el clásico de verdes. El resultado de ese compromiso puede ser determinante para una decisión que todavía no se ha tomado en las altas esferas del club.

“Con nadie del Deportivo Cali habló de indemnización o finalización de contrato. Es mentira que ha pedido que le paguen la totalidad pues ese no ha sido tema”, agregó el periodista tras su charla con Gamero. “Que él sabrá el momento en que deba o no tomar una decisión diferente a ser DT del Deportivo Cali”.

Está dolido

Es cierto que la situación en el conjunto azucarero está bajo presión por la tabla del descenso, sin embargo, los dirigentes quieren darle otra oportunidad a Gamero para sacar adelante el proyecto.

Si en algún momento se decide finalizar su contrato, el experimentado técnico no pretende poner obstáculos a la institución. “De Millonarios se fue sin líos aún con dos años más de contrato por delante”, añadió Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Está algo dolido por todo lo que se ha dicho en redes, aclaro no molesto. Espera que ante Atlético Nacional el camino cambie”, sentenció.

En el transcurso de la semana hubo charlas internas para discutir la situación del Deportivo Cali, pero la continuidad de Gamero no estuvo en riesgo. Lo que sí le manifestaron es su preocupación por los últimos resultados y la victoria que se escapó contra Internacional de Bogotá en el Estadio de Techo.

Juan Ignacio Dinenno, del Deportivo Cali, se lamenta tras perder una opción de gol contra Internacional de Bogotá.
Juan Ignacio Dinenno, del Deportivo Cali, se lamenta tras perder una opción de gol contra Internacional de Bogotá. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs. Atlético Nacional?

El cuerpo técnico ya pasó la página de lo sucedido en la capital y piensa darle una alegría a su afición en uno de los partidos más esperados del fin de semana.

Y es que Nacional viene con puntaje perfecto después de tres partidos disputados. El conjunto verdolaga viene de golear a Fortaleza en el Atanasio Girardot (4-1), un resultado que le infló la camiseta a los dirigidos por Diego Arias.

El clásico de verdes está programado para este domingo, 15 de febrero, a las 6:30 de la tarde. La transmisión oficial estará en manos de Win Sports +, canal deportivo que cuenta con los derechos del fútbol profesional colombiano.

