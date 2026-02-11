Deportes

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

Deportivo Cali enfrentó al Inter de Bogotá por la sexta fecha de la Liga Betplay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de febrero de 2026, 10:52 p. m.
Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá.
Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Nueva derrota para Deportivo Cali, que no pudo ante el Inter de Bogotá en partido por la sexta fecha de la Liga Betplay que se jugó en el estadio Metropolitano de Techo. Los dos goles del club vallecaucano no fueron suficientes para detener la avalancha bogotana en una fría noche.

Inter de Bogotá se quedó con el triunfo tras un aguerrido 3-2 y sorprendió al público verdiblanco que asistió al escenario de la localidad de Kennedy en la capital del país. El club bogotano ahora es el líder parcial de la Liga Betplay con 13 puntos.

Era un partido clave para Deportivo Cali por dos razones: El cargo del técnico Alberto Gamero tambalea y su posición en la tabla del descenso no es buena y la preocupación invade a los hinchas y directivos, mucho más cuando en 2025 este club se transformó debido a la inclusión de IDC Network a la operación y la inyección económica que se implantó para traer jugadores de renombre como Emanuel Reynoso y el portero Pedro Gallese.

Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá.
Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Con la salvación económica, ahora era el momento para dar el salto de calidad en cuanto a lo futbolístico se refiere y Alberto Gamero fue el elegido para liderar una nómina que podría ser considerada la mejor del país si se agregan nombres como Juan Dinenno y el central Felipe Aguilar. El arranque se esperaba algo mejor, teniendo en cuenta el afán por la tabla del descenso.

Deportes

Preocupación en Colombia: primer reporte médico de Jhon Lucumí tras salir lesionado en la Copa Italia

Deportes

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Deportes

Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Deportes

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Deportes

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Deportes

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido entre Deportivo Cali y Millonarios

Deportes

A James Rodríguez lo buscó un club colombiano antes de Minnesota: revelan desconocida oferta

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Tabla del descenso que complica al Cali

En seis partidos jugados en la Liga, Deportivo Cali suma tres derrotas, dos victorias y un empate, para un total de siete puntos en la tabla de la Liga Betplay, promedio que le puede estar jugando en contra y lo tiene cerca de la zona roja. El club verdiblanco no puede ceder más terreno y las victorias deben construirse lo más pronto posible para alejarse de ese ‘fantasma’.

Por ahora, en esa zona roja están el Cúcuta Deportivo en condición de recién ascendido y el Boyacá Chicó. Jaguares de Córdoba también se aleja de esos últimos lugares debido a los siete puntos que hasta ahora suma y le deducen un mejor promedio.

La tabla del descenso tras los partidos de este 11 de febrero.
La tabla del descenso tras los partidos de este 11 de febrero. Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio.

El triunfo 3-2 de Inter de Bogotá lo dejan como líder parcial en la tabla de la Liga Betplay y el Cali se mueve por la zona media, pero ahora es antepenúltimo y muy cerca de caer en los dos puestos que mandan a los equipos a la segunda división.

Más de Deportes

Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá.

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

Momento en que Jhon Lucumí sale de la cancha.

Preocupación en Colombia: primer reporte médico de Jhon Lucumí tras salir lesionado en la Copa Italia

Lewis Hamilton piloto de Ferrari

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Falcao García celebra su primer gol en el 2026.

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Linda Caicedo celebra ante el París FC / Momento del remate en la Champions.

Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Momento del gol de Falcao.

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Erling Haaland y Arne Slot.

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Trabajadores del Estadio El Campín realizan sus operaciones para ayudar con el drenaje de la cancha.

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

James Rodríguez, presente en el partido de pretemporada del Minnesota United ante DC.

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Noticias Destacadas