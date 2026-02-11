La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

Nueva derrota para Deportivo Cali, que no pudo ante el Inter de Bogotá en partido por la sexta fecha de la Liga Betplay que se jugó en el estadio Metropolitano de Techo. Los dos goles del club vallecaucano no fueron suficientes para detener la avalancha bogotana en una fría noche.

Inter de Bogotá se quedó con el triunfo tras un aguerrido 3-2 y sorprendió al público verdiblanco que asistió al escenario de la localidad de Kennedy en la capital del país. El club bogotano ahora es el líder parcial de la Liga Betplay con 13 puntos.

Era un partido clave para Deportivo Cali por dos razones: El cargo del técnico Alberto Gamero tambalea y su posición en la tabla del descenso no es buena y la preocupación invade a los hinchas y directivos, mucho más cuando en 2025 este club se transformó debido a la inclusión de IDC Network a la operación y la inyección económica que se implantó para traer jugadores de renombre como Emanuel Reynoso y el portero Pedro Gallese.

Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Con la salvación económica, ahora era el momento para dar el salto de calidad en cuanto a lo futbolístico se refiere y Alberto Gamero fue el elegido para liderar una nómina que podría ser considerada la mejor del país si se agregan nombres como Juan Dinenno y el central Felipe Aguilar. El arranque se esperaba algo mejor, teniendo en cuenta el afán por la tabla del descenso.

Tabla del descenso que complica al Cali

En seis partidos jugados en la Liga, Deportivo Cali suma tres derrotas, dos victorias y un empate, para un total de siete puntos en la tabla de la Liga Betplay, promedio que le puede estar jugando en contra y lo tiene cerca de la zona roja. El club verdiblanco no puede ceder más terreno y las victorias deben construirse lo más pronto posible para alejarse de ese ‘fantasma’.

Por ahora, en esa zona roja están el Cúcuta Deportivo en condición de recién ascendido y el Boyacá Chicó. Jaguares de Córdoba también se aleja de esos últimos lugares debido a los siete puntos que hasta ahora suma y le deducen un mejor promedio.

La tabla del descenso tras los partidos de este 11 de febrero. Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio.

El triunfo 3-2 de Inter de Bogotá lo dejan como líder parcial en la tabla de la Liga Betplay y el Cali se mueve por la zona media, pero ahora es antepenúltimo y muy cerca de caer en los dos puestos que mandan a los equipos a la segunda división.