Qué va a pasar con Alberto Gamero: así reaccionó la dirigencia del Deportivo Cali

Alberto Gamero quedó en la cuerda floja tras la derrota del Deportivo Cali contra Internacional de Bogotá (3-2). Aunque el conjunto verdiblanco tuvo la ventaja en dos oportunidades, su rival aprovechó las desatenciones en defensa y la floja respuesta del arquero Pedro Gallese para remontar.

Lo más preocupante es que los ahorros en la tabla del descenso se están acabando y lo único que mantiene al Cali fuera de la zona roja es que Cúcuta Deportivo no levanta cabeza.

Gamero salió tranquilo pese al resultado, pues asegura que se vio mejoría en el desempeño del equipo y que la victoria se escapó por errores puntuales después del minuto 70.

Pero la hinchada mostró su descontento y pidió la cabeza del cuerpo técnico como acto desesperado para salir de la crisis deportiva que ya acumula varios semestres de manera consecutiva.

Los nuevos dueños del Deportivo Cali hicieron una inversión multimillonaria para traer fichajes como Juan Ignacio Dinenno, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo o el propio Gallese, sin embargo, los resultados no se han visto reflejados.

Deportivo Cali en la previa al partido contra Internacional de Bogotá. Foto: Cristian Bayona

Alberto Gamero pende de un hilo

Sufrir esa dura remontada en el Estadio Metropolitano de Techo fue un balde de agua fría para la junta directiva del Deportivo Cali, que se sentará a debatir la continuidad de Alberto Gamero como entrenador en propiedad.

“La continuidad de Alberto Gamero (62) está siendo discutida y evaluada por la dirigencia del Cali”, informó el periodista Felipe Sierra.

Los dueños del conjunto azucarero consideran que es inaceptable la situación después de la inversión hecha en el mercado de fichajes. “Crece la preocupación por la situación del equipo y la tabla del descenso”, agregó Sierra.

Las próximas horas serán fundamentales para conocer el futuro de Gamero, quien pretende dirigir el partido del domingo contra Atlético Nacional en Palamseca.

“Hoy se tomará una decisión”, aseguró el periodista bogotano dejando en el aire un posible timonazo en el Deportivo Cali.

¿Qué dijo Alberto Gamero en rueda de prensa?

Alberto Gamero llegó al Deportivo Cali en junio de 2025 y su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas. El semestre pasado quedó eliminado de los cuadrangulares, aunque tenía a favor que los anteriores directivos estaban de salida.

Bajo el nuevo mandato, Gamero fue ratificado y le cumplieron varias de sus peticiones.

Pero en lo que va del campeonato llevan un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas. En este momento, el cuadro verdiblanco se ubica en la novena posición de la tabla con 7 puntos en total.

Después del partido contra Internacional de Bogotá, Gamero dio la cara. “El hincha hoy tuvo que ver con que el equipo se blindó, el equipo corrió y vino a ganar el partido, pero el fútbol es así, no siempre gana el mejor, eso si está claro”, señaló.

“Diseñamos un equipo para venir a ganar y hoy hicimos todo por ganar el partido”, sentenció.