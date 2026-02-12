Deportes

Qué va a pasar con Alberto Gamero: así reaccionó la dirigencia del Deportivo Cali

La derrota ante Internacional de Bogotá provocó molestia entre los hinchas y una situación delicada en la tabla del descenso.

Sebastián Clavijo García

12 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali.
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali. Foto: Colprensa

Alberto Gamero quedó en la cuerda floja tras la derrota del Deportivo Cali contra Internacional de Bogotá (3-2). Aunque el conjunto verdiblanco tuvo la ventaja en dos oportunidades, su rival aprovechó las desatenciones en defensa y la floja respuesta del arquero Pedro Gallese para remontar.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

Lo más preocupante es que los ahorros en la tabla del descenso se están acabando y lo único que mantiene al Cali fuera de la zona roja es que Cúcuta Deportivo no levanta cabeza.

Gamero salió tranquilo pese al resultado, pues asegura que se vio mejoría en el desempeño del equipo y que la victoria se escapó por errores puntuales después del minuto 70.

Pero la hinchada mostró su descontento y pidió la cabeza del cuerpo técnico como acto desesperado para salir de la crisis deportiva que ya acumula varios semestres de manera consecutiva.

