Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

Deportivo Cali cierra un 2025 muy complicado, otra vez lejos de la competencia por los títulos. Fue una temporada para el olvido en el club azucarero y con Alberto Gamero desde la dirección técnica, tampoco le alcanzó para al menos meterse en el grupo de ocho que disputa los cuadrangulares semifinales.

Aunque estuvo dentro de ese grupo en varias fechas, en las últimas las cosas no salieron bien y cedió en partidos importantes que lo eliminaron de forma prematura. El Cali fue una lluvia de emociones en cuanto a lo deportivo, en una temporada donde se intentó competir, pero la mirada estaba en la crisis financiera que incluso activó las alarmas de algo más grave.

Al final, Deportivo Cali pudo comenzar su proceso para convertirse en sociedad anónima tras la llegada de la empresa IDC Network, que pudo invertir un dinero muy importante para tratar de sanear las deudas que se tenían de nómina y otros gastos. Tras meses de implantación de negocio, el 2026 parece ser el año decisivo para volver a la pelea en el fútbol colombiano.

Deportivo Cali antes de enfrentar a Atlético Nacional. | Foto: Colprensa

Cabe recordar que Deportivo Cali es considerado un equipo grande del fútbol colombiano y es el primer equipo de Colombia finalista de la Copa Libertadores. Su historia es muy rica desde la década del 60 y es un gran pionero del ascenso del FPC. Lastimosamente, las deudas y la insolvencia le han atacado, dejando a un lado la competencia deportiva y centrándose en la salvación del club y su funcionamiento.

La tabla del descenso 2026 con Cali, Cúcuta y Jaguares

Parece que 2026 será el año fundamental para Deportivo Cali, donde podrá definitivamente equilibrarse en sus finanzas, armar un equipo competitivo, pelear por los títulos, clasificar a torneo Conmebol y, lo más importante, alejarse de una vez por todas del fantasma del descenso.

Un semestre con título en la Liga le podría garantizar un respiro definitivo y un mejor promedio para el 2027, siempre y cuando no cambien el sistema de descenso en la Dimayor. Con Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba como los nuevos ascendidos, se conoció cómo comenzará la tabla del descenso en el 2026.

Cúcuta y Jaguares comenzarán a realizar su propio promedio, entonces es clave que puedan competir, ingresar a cuadrangulares y pelear por el título para comenzar a alejarse. Por otra parte, la presión principal recae en Boyacá Chicó e Inter de Bogotá (antes La Equidad), que han firmado malas temporadas en los últimos años y en 2026 están obligados a mejorar.

Tabla del descenso 2026. Cortesía José Orlando Ascencio: @josasc | Foto: Cortesía José Orlando Ascencio: @josasc