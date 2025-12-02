Cúcuta es campeón del Torneo Betplay y vuelve a la Primera División del fútbol colombiano

Una final de infarto y con muchas emociones en la segunda división del fútbol colombiano. Con Jaguares de Córdoba totalmente instalado en la Primera División, solamente quedaba por conocer cuál era el otro inquilino en la Liga Betplay. Cúcuta Deportivo, el martes 2 de diciembre sobre las 3 pm, metió 30 mil personas al estadio y el furor de su gente fue clave para ser campeón por penaltis.

En el partido de ida, Real Cundinamarca dio el golpe en el estadio de Techo de Bogotá y ganó 1-0 con gol de Bayron Caicedo. La presión cayó totalmente para el Cúcuta Deportivo, que se hizo sentir en la vuelta en el estadio General Santander y así pudo asegurar su presencia en la Primera División del FPC.

Un partido con muchas emociones, primeramente porque Lucas Ríos abrió el marcador y empató la serie. Luego, Arney Rocha anotó el primero del Real Cundinamarca en el General Santander y la presión aumentaba con el 1-1. Así finalizó la primera parte, con unos aficionados ansiosos por conocer el futuro del club ‘Motilón’.

Jugadores del Cúcuta Deportivo en la previa al juego ante Real Cundinamarca. | Foto: Oficial Cúcuta

En el segundo tiempo, las emociones aumentaron luego del segundo gol del Cúcuta Deportivo, obra de Jonathan Agudelo. Luego del 2-1 del club cucuteño, hubo dos penaltis que el local desperdicio y que le pudieron dar el ascenso directo. El mismo Agudelo cobró el primero tras un fuerte golpe dentro del área, pero falló en su ejecución.

Tanda de penaltis que dejó al Cúcuta Deportivo Campeón

Luego de Jonathan Agudelo, el turno fue para Matías Pizano, quien se encargó del cobro tras una falta dentro del área, pero el cobro pegó en el palo y el 2-1 se consumó. En tanda de penaltis se definió al campeón del segundo semestre. Con el final del juego en el General Santander y la victoria para el Cúcuta, Patriotas Boyacá fue superado en la reclasificación y se apagaron sus opciones de ascenso a la Liga Betplay.

¡CÚCUTA DEPORTIVO ES DE PRIMERA DIVISIÓN! Cristian 'Jopito' Álvarez anota el quinto penal y decreta el regreso del 'Motilón' a primera división. #ASCENSOMOTILÓN 🔴⚫🏆 pic.twitter.com/cXEtDfPXUA — Win Sports (@WinSportsTV) December 2, 2025

Al Cúcuta Deportivo le faltó un gol más en la serie para confirmar su ascenso directo a la Primera División y evitar los penaltis. Con el empate en el marcador global (2-2), asistió a la tanda, donde Real Cundinamarca comenzó pateando, pero falló y Ramiro Sánchez se lució.