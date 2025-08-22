Suscribirse

Deportivo Cali tiene nuevos dueños: “histórico” anuncio oficial sacude el FPC

Muchas personas se han pronunciado en redes sociales sobre este asunto.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025, 1:49 a. m.
Alberto Gamero vuelve a su antigua casa en la capital colombiana.
Anuncio en Deportivo Cali. | Foto: Colprensa / El País

Hace unos instantes, Deportivo Cali, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, hizo un anuncio de suma relevancia. Un gran porcentaje del club fue vendido.

¡Histórico paso para Deportivo Call! Asociados aprueban la llegada de un grupo inversionista“, empezó indicando el conjunto ‘azucarero’ a través de su cuenta oficial de X.

Contexto: Así fue el regreso de Alberto Gamero a El Campín con Cali: hinchas de Millonarios tuvieron gesto

“En una decisión trascendental para el futuro del club, la Asamblea Extraordinaria de Asociados de Deportivo Cali aprobó hoy viernes, 22 de agosto, la oferta vinculante del grupo inversionista IDC, que marcará el inicio de una nueva era para nuestra institución”, añadió.

En el aspecto económico, la llegada de este nuevo grupo inversor al Deportivo Cali será más que vital, sobre todo, para dejar en el pasado las deudas que han atormentado a la institución hace algún tiempo.

Deportivo Cali vs. Unión Magdalena por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll.
Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Raúl Palacios (El País) - Colprensa.

Los asociados respaldaron el acuerdo con una votación del 86.6% (685 votos), este convenio permitirá fortalecer la estructura financiera y proyectar al equipo hacia un crecimiento sostenible, garantizando estabilidad y competitividad en el futbol profesional colombiano y a nivel internacional”, continuó la institución.

“El Comité Ejecutivo Azucarero destacó que esta alianza no solo representa un respaldo económico, sino también una oportunidad para implementar moderas estrategias de gestión, infraestructura y desarrollo deportivo”, agregó.

Muchos hinchas del Deportivo Cali han expresado su felicidad por el arribo de la nueva inyección financiera. La escuadra verde y blanca estuvo, hace poco tiempo, en peligro de irse al descenso.

“La llegada de capital fresco y experiencia empresarial se traducirá en mejoras en las divisiones menores, fortalecimiento del equipo profesional, preservación y aumento del impacto social positivo para la comunidad, y el desarrollo de proyectos que le generarán valor a la hinchada y a la región”, siguió el Cali.

“Con esta decisión, Deportivo Cali da un paso firme hacia la transformación y se posiciona como pionero en un modelo que busca combinar tradición, transparencia y modernización”, sentenció el club.

Sobre el anuncio del Deportivo Cali, y entregando detalles del asunto monetario, se pronunció el periodista deportivo Julián Capera, en X. Esto mencionó el comunicador:

“La Asamblea del Deportivo Cali aprobó con 86.6% de los votos la aceptación de la oferta de IDC NetWork como vinculante adquisidor del 85% de las acciones del club”, escribió.

Deportivo Cali pasará a ser Sociedad Anónima y recibirá una inyección económica de 10 M-USD este año + 10 M-USD en los próximos cinco años. Además, el nuevo accionista asume completamente las deudas de la institución”, terminó.

Deportivo CalifpcColombiaAlberto GameroLiga BetplayFútbol ColombianoFútbolDeportes

Noticias Destacadas

