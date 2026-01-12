Fin de semana de anuncios explosivos en América de Cali para 2026. Durante el sábado, el cuadro escarlata le dio la bienvenida a dos zagueros centrales, para así dejar conformada su zona defensiva.

A quienes dio la bienvenida fue a Marlon Torres y Dany Rosero, ambos con conocimiento de la liga colombiana, tras haber estado el primero hace unos años con los rojos y el otro en el equipo rival, Deportivo Cali.

Ese doble movimiento de los americanos fue brusco, llamó la atención, pero aún restaba por darse el anuncio del apetecido creativo que ya estaba confirmado hace varias semanas.

América de Cali tuvo varios cambios en su nómina para 2026. Foto: Jorge Orozco - Colprensa

En la noche del lunes festivo que transcurre en Colombia, la oficina de comunicaciones de América soltó la confirmación del 10 para el equipo de David González.

“Procedente del fútbol brasileño, el volante Yeison Guzmán se viste de Rojo para aportar toda su calidad en el mediocampo americano”, avisaron en un post donde el rostro del volante es protagonista.

Dicho talento en un pasado mercado fue apetecido por Junior de Barranquilla, a quien le fue imposible sacar de un lío contractual que tenía. Esta vez, la dirigencia en cabeza de la familia Gómez pudo encontrar las formas y lo repatrió proveniente de Fortaleza.

Yeison Guzmán fue presentado en América de Cali para 2026 Foto: @AmericadeCali

Valga recordar que dicho volante ya ha estado en varios planteles del balompié colombiano. Sus inicios fueron en Envigado, luego pasó al Atlético Nacional y, antes de ir al exterior, estuvo con Deportes Tolima.

Fue justo en los pijaos donde compartió con el técnico David González, quien hoy día lo pidió de manera expresa para que le fuera traído al equipo que tiene como reto clasificar en Copa Sudamericana y Liga BetPlay.

Su anuncio cae de la mejor manera en la hinchada americana, que para este año se siente conforme con la gestión de los directivos y los seis nombres que ha fichado hasta este 12 de enero.

Otros que fueron anunciados semanas atrás fueron: Darwin Machís (Delantero), Carlos Sierra (Volante) y Jean Fernandes (Arquero).

No va más Balanta

Eder Álvarez Balanta atravesó meses difíciles durante su último tiempo como jugador profesional. Constantes recaídas en lesiones, hicieron que se le viera perdido de América de Cali.

Al término de 2025 no se sabía cuál iba a ser el futuro del exvolante de River Plate y la Selección Colombia.

Justo previo a anunciar a Guzmán, el conjunto rojo anunció que habían llegado a un acuerdo entre Balanta y América para dar por terminado el contrato que ambos tenían firmado.

“Informamos que, tras recibir el acompañamiento y respaldo de la institución durante todo su proceso de recuperación y luego de una evaluación conjunta entre el club y el jugador sobre su condición física, Éder Álvarez Balanta y América de Cali decidieron dar por finalizado su vínculo”, informaron.

“Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo defendiendo nuestros colores y le deseamos muchos éxitos en su futuro. ¡América siempre será tu casa, Éder!“, completaron sobre otra baja que tiene el plantel rojo.

Por la situación de salud que vive el mediocampista a sus 32 años, no se sabe en qué va a deparar su carrera. Es posible que otro equipo lo pretenda, o este decida dar un paso al costado en la práctica futbolística.