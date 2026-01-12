Deportes

Doble golpe en América de Cali: anunció a su anhelado mago y acabó el vínculo con otra estrella

En la noche del lunes festivo, el club escarlata decidió hacer un doble anuncio para 2026. A uno le dio la bienvenida, mientras a otro lo despidió.

13 de enero de 2026, 1:55 a. m.
América de Cali dio bienvenida a uno y despidió a otro para 2026.
América de Cali dio bienvenida a uno y despidió a otro para 2026.

Fin de semana de anuncios explosivos en América de Cali para 2026. Durante el sábado, el cuadro escarlata le dio la bienvenida a dos zagueros centrales, para así dejar conformada su zona defensiva.

A quienes dio la bienvenida fue a Marlon Torres y Dany Rosero, ambos con conocimiento de la liga colombiana, tras haber estado el primero hace unos años con los rojos y el otro en el equipo rival, Deportivo Cali.

Ese doble movimiento de los americanos fue brusco, llamó la atención, pero aún restaba por darse el anuncio del apetecido creativo que ya estaba confirmado hace varias semanas.

América de Cali no pudo tener a un goleador argentino: el jugador prefirió la oferta de otro equipo en Colombia.
América de Cali tuvo varios cambios en su nómina para 2026.

En la noche del lunes festivo que transcurre en Colombia, la oficina de comunicaciones de América soltó la confirmación del 10 para el equipo de David González.

Ni James ni Juanfer Quintero: Falcao reveló el jugador con el que mejor se entendió en Selección Colombia

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Lesión de Jhon Lucumí: Bologna oficializó el parte médico y crecen las alarmas en Selección Colombia

Real Madrid se movió rápido y anunció su nuevo técnico: confirmaron reemplazo de Xabi Alonso

Definido el futuro de Xabi Alonso: comunicado oficial del Real Madrid tras la caída ante Barcelona

Revelan la cifra multimillonaria que pagaría Palmeiras por Jhon Arias: “Está encaminado”

América de Cali perdería titular: salida libre es posible y su nombre resuena en el exterior

Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

América de Cali sacude el mercado: repatrió bicampeón y anunció otro refuerzo extranjero

“Procedente del fútbol brasileño, el volante Yeison Guzmán se viste de Rojo para aportar toda su calidad en el mediocampo americano”, avisaron en un post donde el rostro del volante es protagonista.

Dicho talento en un pasado mercado fue apetecido por Junior de Barranquilla, a quien le fue imposible sacar de un lío contractual que tenía. Esta vez, la dirigencia en cabeza de la familia Gómez pudo encontrar las formas y lo repatrió proveniente de Fortaleza.

Yeison Guzmán fue presentado en América de Cali para 2026
Yeison Guzmán fue presentado en América de Cali para 2026

Valga recordar que dicho volante ya ha estado en varios planteles del balompié colombiano. Sus inicios fueron en Envigado, luego pasó al Atlético Nacional y, antes de ir al exterior, estuvo con Deportes Tolima.

Fue justo en los pijaos donde compartió con el técnico David González, quien hoy día lo pidió de manera expresa para que le fuera traído al equipo que tiene como reto clasificar en Copa Sudamericana y Liga BetPlay.

América de Cali perdería titular: salida libre es posible y su nombre resuena en el exterior

Su anuncio cae de la mejor manera en la hinchada americana, que para este año se siente conforme con la gestión de los directivos y los seis nombres que ha fichado hasta este 12 de enero.

Otros que fueron anunciados semanas atrás fueron: Darwin Machís (Delantero), Carlos Sierra (Volante) y Jean Fernandes (Arquero).

No va más Balanta

Eder Álvarez Balanta atravesó meses difíciles durante su último tiempo como jugador profesional. Constantes recaídas en lesiones, hicieron que se le viera perdido de América de Cali.

Al término de 2025 no se sabía cuál iba a ser el futuro del exvolante de River Plate y la Selección Colombia.

La verdad de las deudas en América de Cali con sus jugadores: SEMANA supo lo que viven en la interna

Justo previo a anunciar a Guzmán, el conjunto rojo anunció que habían llegado a un acuerdo entre Balanta y América para dar por terminado el contrato que ambos tenían firmado.

“Informamos que, tras recibir el acompañamiento y respaldo de la institución durante todo su proceso de recuperación y luego de una evaluación conjunta entre el club y el jugador sobre su condición física, Éder Álvarez Balanta y América de Cali decidieron dar por finalizado su vínculo”, informaron.

“Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo defendiendo nuestros colores y le deseamos muchos éxitos en su futuro. ¡América siempre será tu casa, Éder!“, completaron sobre otra baja que tiene el plantel rojo.

Por la situación de salud que vive el mediocampista a sus 32 años, no se sabe en qué va a deparar su carrera. Es posible que otro equipo lo pretenda, o este decida dar un paso al costado en la práctica futbolística.

