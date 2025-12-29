Deportes

Yeison Guzmán vuelve al fútbol colombiano: se confirmó el acuerdo total y su nuevo equipo

El volante antioqueño llegará en condición de préstamo y con una opción de compra que podría ser obligatoria.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de diciembre de 2025, 12:59 p. m.
Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC
Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC Foto: @fortalezaec

Yeison Guzmán está de regreso en el fútbol profesional colombiano. Luego de pasar sin éxito por Rusia y Brasil, el volante antioqueño decidió volver a la Liga BetPlay para vestir la camiseta del América de Cali.

Allí será dirigido por David González, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en el Deportes Tolima y lo consolidó como una de las grandes figuras del campeonato.

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

Guzmán llegará en calidad de préstamo por un año y se convierte en el refuerzo más importante del América para el próximo año.

Esta será la cuarta camiseta que luzca en Colombia, después de pasar por Envigado, Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Deportes

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Deportes

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Deportes

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

Deportes

Luis Javier Suárez marcó triplete en Portugal y ahora es goleador del campeonato: reviva los tres tantos del colombiano

Deportes

Rival de Argentina en el Mundial 2026 sigue encendido en la Copa Africana de Naciones: es líder y avanza a paso firme

Deportes

Murió futbolista durante partido: ritual de magia negra, principal hipótesis; hizo algo que llamó la atención antes de desplomarse

Deportes

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Deportes

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Deportes

América de Cali gestiona portero brasileño tras salidas de Joel Graterol y Santiago Silva: pasó por São Paulo y Bahía

Deportes

Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

Yeison Guzmán defendiendo los colores del equipo Fortaleza de Brasil.
Yeison Guzmán defendiendo los colores del equipo Fortaleza de Brasil. Foto: Getty Images

Yeison Guzmán al América de Cali

Yeison Guzmán estuvo sonando hace unos meses atrás para reforzar a Millonarios y Junior, sin embargo, la negociación no se dio por problemas con la dirigencia del Torpedo FC.

Fue ahí cuando decidió irse a probar suerte en Fortaleza de Brasil, club en el que tampoco se logró consolidar. En total jugó cinco partidos por el Brasileirão, pero no marcó goles y tampoco dio asistencias.

Su llegada al América de Cali se da por petición de David González, quien espera volver a sacar la mejor versión de Guzmán y convertirlo en el eje ofensivo del conjunto escarlata.

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

“Acuerdo total entre América y FortalezaEC para que Yeison Guzmán (27) sea nuevo jugador del ‘escarlata’; va a préstamo con opción de compra que puede ser obligatoria por objetivos”, indicó Felipe Sierra.

América de Cali está muy cerca de anunciar sus dos primeros fichajes: junto a Guzmán, se encamina el regreso de Marlon Torres como refuerzo para la zona defensiva.

El otro fichaje que esperan concretar muy pronto es el de un arquero, teniendo en cuenta que en este mercado salieron Joel Graterol y Santiago Silva.

La lista de bajas la completan el peruano Luis Ramos, Sebastián Navarro, Franco Leys, Jean Carlo Pestaña, Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra y muy seguramente Yerson Candelo.

Deportivo Cali también consiguió un ‘10′

Si en América de Cali contrataron a Yeison Guzmán, en el Deportivo Cali no se quedan atrás. Casi al mismo tiempo se conocieron las negociaciones adelantadas para traer al argentino Emmanuel ‘Bebelo’ Reynoso, quien llegará procedente de Talleres.

Aunque Reynoso debutó con el conjunto cordobés en 2014, su mejor versión llegó con la camiseta de Boca Juniors entre 2018 y 2020. Luego pasó por Minnesota United de Estados Unidos y el Club Tijuana de México, antes de regresar a Talleres para la presente temporada.

Bebelo no está pasando por su mejor momento en la actualidad, pero tiene la suficiente experiencia internacional para triunfar en el fútbol colombiano.

Deportivo Cali está haciendo un gran esfuerzo económico para volver a pelear por los títulos y ya confirmó varios fichajes importantes como Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Fernando Álvarez y está a apuertas de anunciar el regreso de Daniel Giraldo.

Mas de Deportes

Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Fuad Char habló sobre la situación de José Enamorado

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC

Yeison Guzmán vuelve al fútbol colombiano: se confirmó el acuerdo total y su nuevo equipo

Alfredo Morelos celebrando un gol con Atlético Nacional en el Atanasio.

Atlético Nacional tiene billete: esta es la cifra millonaria que pagarán por Alfredo Morelos

Luis Javier Suárez al momento de definir ante Brujas de Bélgica.

Luis Javier Suárez marcó triplete en Portugal y ahora es goleador del campeonato: reviva los tres tantos del colombiano

El balón oficial aparece en la foto durante una conferencia de prensa en el estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat, Marruecos, el 20 de diciembre de 2025, antes del inicio del torneo de fútbol de la Copa Africana de Naciones (CAN). (Foto de SEBASTIEN BOZÓN / AFP)

Rival de Argentina en el Mundial 2026 sigue encendido en la Copa Africana de Naciones: es líder y avanza a paso firme

Igiraneza Aimé Gueric, jugador del Les Guêpiers du Lac, murió tras desplomarse en la cancha.

Murió futbolista durante partido: ritual de magia negra, principal hipótesis; hizo algo que llamó la atención antes de desplomarse

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no jugarán la Europa League con Crystal Palace

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Barcelona

Barcelona, gran ganador de los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal, figura de la ceremonia

Noticias Destacadas