Yeison Guzmán vuelve al fútbol colombiano: se confirmó el acuerdo total y su nuevo equipo

Yeison Guzmán está de regreso en el fútbol profesional colombiano. Luego de pasar sin éxito por Rusia y Brasil, el volante antioqueño decidió volver a la Liga BetPlay para vestir la camiseta del América de Cali.

Allí será dirigido por David González, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en el Deportes Tolima y lo consolidó como una de las grandes figuras del campeonato.

Guzmán llegará en calidad de préstamo por un año y se convierte en el refuerzo más importante del América para el próximo año.

Esta será la cuarta camiseta que luzca en Colombia, después de pasar por Envigado, Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Yeison Guzmán defendiendo los colores del equipo Fortaleza de Brasil. Foto: Getty Images

Yeison Guzmán al América de Cali

Yeison Guzmán estuvo sonando hace unos meses atrás para reforzar a Millonarios y Junior, sin embargo, la negociación no se dio por problemas con la dirigencia del Torpedo FC.

Fue ahí cuando decidió irse a probar suerte en Fortaleza de Brasil, club en el que tampoco se logró consolidar. En total jugó cinco partidos por el Brasileirão, pero no marcó goles y tampoco dio asistencias.

Su llegada al América de Cali se da por petición de David González, quien espera volver a sacar la mejor versión de Guzmán y convertirlo en el eje ofensivo del conjunto escarlata.

“Acuerdo total entre América y FortalezaEC para que Yeison Guzmán (27) sea nuevo jugador del ‘escarlata’; va a préstamo con opción de compra que puede ser obligatoria por objetivos”, indicó Felipe Sierra.

América de Cali está muy cerca de anunciar sus dos primeros fichajes: junto a Guzmán, se encamina el regreso de Marlon Torres como refuerzo para la zona defensiva.

El otro fichaje que esperan concretar muy pronto es el de un arquero, teniendo en cuenta que en este mercado salieron Joel Graterol y Santiago Silva.

La lista de bajas la completan el peruano Luis Ramos, Sebastián Navarro, Franco Leys, Jean Carlo Pestaña, Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra y muy seguramente Yerson Candelo.

Deportivo Cali también consiguió un ‘10′

Si en América de Cali contrataron a Yeison Guzmán, en el Deportivo Cali no se quedan atrás. Casi al mismo tiempo se conocieron las negociaciones adelantadas para traer al argentino Emmanuel ‘Bebelo’ Reynoso, quien llegará procedente de Talleres.

Aunque Reynoso debutó con el conjunto cordobés en 2014, su mejor versión llegó con la camiseta de Boca Juniors entre 2018 y 2020. Luego pasó por Minnesota United de Estados Unidos y el Club Tijuana de México, antes de regresar a Talleres para la presente temporada.

Bebelo no está pasando por su mejor momento en la actualidad, pero tiene la suficiente experiencia internacional para triunfar en el fútbol colombiano.

Deportivo Cali está haciendo un gran esfuerzo económico para volver a pelear por los títulos y ya confirmó varios fichajes importantes como Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Fernando Álvarez y está a apuertas de anunciar el regreso de Daniel Giraldo.