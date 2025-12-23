Deportes

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

Al plantel rojo le llegarían más nombres para la disputa de Liga y Copa Sudamericana. Uno ya está a punto de ser oficial, tras resolver cuestiones contractuales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de diciembre de 2025, 3:14 a. m.
Tulio Gómez, máximo accionista de América, habló de los fichajes que les faltan para 2026
Tulio Gómez, máximo accionista de América, habló de los fichajes que les faltan para 2026 Foto: Colprensa

América de Cali se alista para lo que será el 2026. En días pasados dio a conocer algunas salidas del plantel, las cuales le servirán para abrir cupos a nuevos refuerzos que ya se están gestionando por parte de la dirigencia en cabeza de la familia Gómez.

Marcela, presidenta, y Tulio, máximo accionista, parecen tener claro los objetivos trazados en el mercado. En una entrevista reciente, el mayor de la familia le comentó al Vbar Caracol sobre los cinco refuerzos que esperan poder lograr para 2026.

De acuerdo a Don Tulio, para que este se sienta tranquilo con lo que tenga a disposición el técnico David González para dirigir: “Nos falta por contratar un arquero, defensor central, volante, extremos y delantero centro”.

Para dichas posiciones es apenas normal que deseen llevar jugadores. En el pórtico hubo dos bajas, así como la parte delantera, en la que también se fueron talentos que eran importantes y son necesarios reponer para consolidar un grupo completo.

Deportes

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Deportes

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Deportes

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Deportes

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Deportes

Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

Deportes

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Deportes

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Deportes

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Deportes

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Deportes

Santa Fe y América empezaron la barrida: lista confirmada de bajas para 2026

Una de las prioridades que, en los últimos días, ha tenido América es la contratación del creativo Yeison Guzmán. Este milita en el balompié de Brasil en el último tiempo, pero ahora volvería a Colombia para ser parte del conjunto caleño.

“Estamos a detalles de cerrar a Yeison Guzmán, es un jugador de mucha calidad y no es fácil que los suelten”, comentó de lo que sería un anuncio que lo pondría al América por encima de otros, quienes ya habían intentado tener al volante en otros mercados.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Sobre las salidas que ya son confirmadas del equipo, se confesó y aseveró que ya definieron que seis nombres no estarán. Algunos de estos lo harán por decisión propia o porque la institución determinó la terminación del vínculo: “Yerson Candelo, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Daniel Bocanegra y Luis Ramos”.

Sobre un caso en particular, el cual está sancionado por una mala práctica que se hizo con una documentación en meses pasados, Don Tulio aclaró que: “Rodrigo Holgado tiene licencia no remunerada por la sanción de la Fifa”, explicó.

América de Cali se deshace de campeón: ya no era el mismo y titular le ganó el puesto

Más chances de movimientos en América

Un nombre como el de Duván Zapata siempre ha estado ligado a las toldas americanas. Desde su partida, tras haber debutado en dicho equipo en 2008, el sueño de la afición ha sido que regrese algún día para volver a vestir los colores escarlatas.

Duván Zapata busca volver a su mejor nivel con Torino.
Duván Zapata es ídolo de América y se espera que en algún momento regrese al cuadro de Liga BetPlay. Foto: LightRocket via Getty Images

Hoy día, con 34 años, en el fin cercano de su carrera deportiva se aumentan las posibilidades para que esto se dé, pero Gómez ha dicho que es inviable por temas económicos su fichaje para el año próximo: “No hay un equipo en Colombia que pueda pagarle a Duván Zapata”.

Finalmente, a un jugador que es importante para el conjunto lo han tentado para salir, pero este les avisó que tiene un valor alto: “Junior, Nacional y Bucaramanga ofrecieron por Cristian Barrios (...) el delantero tiene un valor de 1.5 millones de dólares”.

Mas de Deportes

Luis Díaz en el video navideño del Bayern Múnich en este 2025.

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Tulio Gómez, máximo accionista de América habló de los fichajes que les faltan para 2026

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

NBA Navidad

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Nacional y Junior, sancionados por Dimayor tras las finales del FPC.

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Luis Fernando Muriel podría jugar la Copa Sudamericana 2026.

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Jefferson Lerma, volante colombiano / Momento exacto de la asistencia.

Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

Otra figura de Atlético Nacional, además de Marino Hinestroza, se iría al extranjero. Lo buscan desde el Club Nacional de Uruguay.

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Matt Wells, nuevo DT de Colorado Rapids

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Oscar Onley, ciclista británico / Egan Bernal, estrella del deporte colombiano.

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Noticias Destacadas