América de Cali se alista para lo que será el 2026. En días pasados dio a conocer algunas salidas del plantel, las cuales le servirán para abrir cupos a nuevos refuerzos que ya se están gestionando por parte de la dirigencia en cabeza de la familia Gómez.

Marcela, presidenta, y Tulio, máximo accionista, parecen tener claro los objetivos trazados en el mercado. En una entrevista reciente, el mayor de la familia le comentó al Vbar Caracol sobre los cinco refuerzos que esperan poder lograr para 2026.

De acuerdo a Don Tulio, para que este se sienta tranquilo con lo que tenga a disposición el técnico David González para dirigir: “Nos falta por contratar un arquero, defensor central, volante, extremos y delantero centro”.

Para dichas posiciones es apenas normal que deseen llevar jugadores. En el pórtico hubo dos bajas, así como la parte delantera, en la que también se fueron talentos que eran importantes y son necesarios reponer para consolidar un grupo completo.

Una de las prioridades que, en los últimos días, ha tenido América es la contratación del creativo Yeison Guzmán. Este milita en el balompié de Brasil en el último tiempo, pero ahora volvería a Colombia para ser parte del conjunto caleño.

“Estamos a detalles de cerrar a Yeison Guzmán, es un jugador de mucha calidad y no es fácil que los suelten”, comentó de lo que sería un anuncio que lo pondría al América por encima de otros, quienes ya habían intentado tener al volante en otros mercados.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Sobre las salidas que ya son confirmadas del equipo, se confesó y aseveró que ya definieron que seis nombres no estarán. Algunos de estos lo harán por decisión propia o porque la institución determinó la terminación del vínculo: “Yerson Candelo, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Daniel Bocanegra y Luis Ramos”.

Sobre un caso en particular, el cual está sancionado por una mala práctica que se hizo con una documentación en meses pasados, Don Tulio aclaró que: “Rodrigo Holgado tiene licencia no remunerada por la sanción de la Fifa”, explicó.

América de Cali se deshace de campeón: ya no era el mismo y titular le ganó el puesto

Más chances de movimientos en América

Un nombre como el de Duván Zapata siempre ha estado ligado a las toldas americanas. Desde su partida, tras haber debutado en dicho equipo en 2008, el sueño de la afición ha sido que regrese algún día para volver a vestir los colores escarlatas.

Duván Zapata es ídolo de América y se espera que en algún momento regrese al cuadro de Liga BetPlay. Foto: LightRocket via Getty Images

Hoy día, con 34 años, en el fin cercano de su carrera deportiva se aumentan las posibilidades para que esto se dé, pero Gómez ha dicho que es inviable por temas económicos su fichaje para el año próximo: “No hay un equipo en Colombia que pueda pagarle a Duván Zapata”.

Finalmente, a un jugador que es importante para el conjunto lo han tentado para salir, pero este les avisó que tiene un valor alto: “Junior, Nacional y Bucaramanga ofrecieron por Cristian Barrios (...) el delantero tiene un valor de 1.5 millones de dólares”.