Deportes

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Ante los rumores que colocan a Marino Hinestroza en Boca Juniors, parece que el verde se mueve y quiere a una figura escarlata.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 3:18 a. m.
¿El reemplazo de Marino Hinestroza, en Nacional, está en América de Cali? Esto se sabe.
¿El reemplazo de Marino Hinestroza, en Nacional, está en América de Cali? Esto se sabe. Foto: Getty Images y escudo oficial América de Cali.

Tanto en Colombia, como en Argentina, afirman que la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors se confirmaría pronto. Esto dejaría un hueco en Atlético Nacional, por lo que el verde buscaría taparlo con algún jugador habilidoso y desequilibrante, tal como el joven de 23 años.

Y parece que Nacional ya puso sus ojos en Cristian Barrios, atacante del América de Cali. Barrios ya lleva varias temporadas al servicio escarlata, y aunque las críticas le llovieron en el último tiempo, también dejó actuaciones importantes que estarían llamando la atención de varios clubes.

Suena el nombre de Cristian Barrios para llegar a Atlético Nacional.
Suena el nombre de Cristian Barrios para llegar a Atlético Nacional. Foto: Getty Images y escudo oficial Atlético Nacional.

“A Cristian Barrios lo quiere Junior, Nacional y Bucaramanga”

Quien entregó la información fue Felipe Sierra, periodista deportivo que cubre la actualidad en el mercado de pases, por medio de su canal personal de Kick. Fue claro: no solo Nacional estaría interesado en Cristian Barios, también Bucaramanga y Junior.

¿De qué dependería que Barrios llegue a Nacional? Justamente, y siguiendo la línea de Sierra, de que Marino Hinestroza se marche a Boca Juniors. Así, el verde se movería para contratar al atacante de América; antes, todo indica que no.

Deportes

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Deportes

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

Deportes

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Deportes

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Deportes

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Deportes

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Deportes

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Deportes

Chat reveló la razón de la polémica celebración de Cristian Barrios ante el Deportivo Cali: “guarde el video”

Deportes

Insólito agarrón entre hinchas de América de Cali en el Pascual: Cristian Barrios sería la razón

Deportes

La dura confesión de Cristian Barrios tras la humillante goleada de América a Nacional

“A Atlético Nacional le interesa el jugador, llama mucho la atención, pero no va a hacer ningún movimiento Nacional, solo preguntó las condiciones. No va a hacer ningún movimiento, a menos que se venda a Marino Hinestroza”, contó Sierra.

Todo apunta a que Nacional iniciaría conversaciones con América de Cali, por Cristian Barrios, si Marino Hinestroza se marcha a Boca Juniors.
Todo apunta a que Nacional iniciaría conversaciones con América de Cali, por Cristian Barrios, si Marino Hinestroza se marcha a Boca Juniors. Foto: Getty Images

Ahora bien, se supo que Harold Santiago Mosquera, extremo que jugaba en Independiente Santa Fe y que ahora fue anunciado en Cerro Porteño de Paraguay, interesaba en América. Sin embargo, ya que Mosquera se fue a otro lado, la mecha no estaría segura de dejar ir a Barrios.

“Lo que dice América es: ‘bueno, nosotros no queríamos vender a Cristian Barrios, pero estamos ante una necesidad ahora. Como lo de Harold Santiago Mosquera se cayó, tenemos que ir a buscar otro extremo. No estamos seguros de querer deshacernos de Cristian Barrios’”, añadió Sierra.

Y aclaró: “La negociación que quiere entablar América de Cali con cualquier equipo del FPC es: ‘si ustedes lo quieren comprar, nosotros debemos buscarle primero un reemplazo. Y si no se dan las cosas con algún equipo del exterior, ustedes deben poner ese dinero que estamos pidiendo del exterior’”.

YouTube video AcCjvseeFYE thumbnail

Incluso, la situación de Junior sería similar a la de Nacional. Según Felipe, si el tiburón vende a José Enamorado, su extremo estrella, iría a la carga por Barrios.

¿Cuál es el equipo que ya hizo una propuesta a América de Cali por Cristian Barrios?

El periodista referenciado afirmó que es Bucaramanga el equipo que ya hizo una propuesta por Barrios. De hecho, los números habrían caído bastante bien en el cuadro escarlata.

“Esto hace que el mejor equipo ubicado en la negociación sea Junior, pero el único equipo que ha hecho una oferta formal, por Barrios, es Atlético Bucaramanga (...) la oferta ha sorprendido en América”.

Mas de Deportes

Washington Aguerre con los colores del Deportivo Independiente Medellín.

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Independiente del Valle campeón de la Recopa Sudamericana / Nacional vs. Millonarios.

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

¿El reemplazo de Marino Hinestroza, en Nacional, está en América de Cali? Esto se sabe.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Luis Díaz y Vincent Kompany.

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Neymar fue operado de su rodilla.

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Empiezan los rumores de refuerzos, en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026.

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Luis Díaz y Lamine Yamal.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Clark Hunt, CEO de los Chiefs (NFL)

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Millonarios busca un refuerzo más para pelearle a Nacional en la Sudamericana 2026.

Revelan cuál será el último refuerzo de Millonarios para pelearle a Atlético Nacional en la Sudamericana 2026

Un titular de Selección Colombia ya tendría primera propuesta desde Atlético Nacional.

Revelan primera propuesta de Atlético Nacional a jugador de Selección Colombia en lista para el Mundial 2026

Noticias Destacadas