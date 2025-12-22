Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Tanto en Colombia, como en Argentina, afirman que la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors se confirmaría pronto. Esto dejaría un hueco en Atlético Nacional, por lo que el verde buscaría taparlo con algún jugador habilidoso y desequilibrante, tal como el joven de 23 años.

Y parece que Nacional ya puso sus ojos en Cristian Barrios, atacante del América de Cali. Barrios ya lleva varias temporadas al servicio escarlata, y aunque las críticas le llovieron en el último tiempo, también dejó actuaciones importantes que estarían llamando la atención de varios clubes.

Suena el nombre de Cristian Barrios para llegar a Atlético Nacional. Foto: Getty Images y escudo oficial Atlético Nacional.

“A Cristian Barrios lo quiere Junior, Nacional y Bucaramanga”

Quien entregó la información fue Felipe Sierra, periodista deportivo que cubre la actualidad en el mercado de pases, por medio de su canal personal de Kick. Fue claro: no solo Nacional estaría interesado en Cristian Barios, también Bucaramanga y Junior.

¿De qué dependería que Barrios llegue a Nacional? Justamente, y siguiendo la línea de Sierra, de que Marino Hinestroza se marche a Boca Juniors. Así, el verde se movería para contratar al atacante de América; antes, todo indica que no.

“A Atlético Nacional le interesa el jugador, llama mucho la atención, pero no va a hacer ningún movimiento Nacional, solo preguntó las condiciones. No va a hacer ningún movimiento, a menos que se venda a Marino Hinestroza”, contó Sierra.

Todo apunta a que Nacional iniciaría conversaciones con América de Cali, por Cristian Barrios, si Marino Hinestroza se marcha a Boca Juniors. Foto: Getty Images

Ahora bien, se supo que Harold Santiago Mosquera, extremo que jugaba en Independiente Santa Fe y que ahora fue anunciado en Cerro Porteño de Paraguay, interesaba en América. Sin embargo, ya que Mosquera se fue a otro lado, la mecha no estaría segura de dejar ir a Barrios.

“Lo que dice América es: ‘bueno, nosotros no queríamos vender a Cristian Barrios, pero estamos ante una necesidad ahora. Como lo de Harold Santiago Mosquera se cayó, tenemos que ir a buscar otro extremo. No estamos seguros de querer deshacernos de Cristian Barrios’”, añadió Sierra.

Y aclaró: “La negociación que quiere entablar América de Cali con cualquier equipo del FPC es: ‘si ustedes lo quieren comprar, nosotros debemos buscarle primero un reemplazo. Y si no se dan las cosas con algún equipo del exterior, ustedes deben poner ese dinero que estamos pidiendo del exterior’”.

Incluso, la situación de Junior sería similar a la de Nacional. Según Felipe, si el tiburón vende a José Enamorado, su extremo estrella, iría a la carga por Barrios.

¿Cuál es el equipo que ya hizo una propuesta a América de Cali por Cristian Barrios?

El periodista referenciado afirmó que es Bucaramanga el equipo que ya hizo una propuesta por Barrios. De hecho, los números habrían caído bastante bien en el cuadro escarlata.

“Esto hace que el mejor equipo ubicado en la negociación sea Junior, pero el único equipo que ha hecho una oferta formal, por Barrios, es Atlético Bucaramanga (...) la oferta ha sorprendido en América”.