Jugador deseado por todo el FPC se lo quedaría América: negocio avanza y sería un bombazo

América de Cali sigue estructurando lo que será el 2026. Para la dirigencia es prioritario sumar algunos nombres, que les permitan reforzar un plantel que ya es competitivo y está bajo el mandato de David González.

Poder traer un creativo parece ser algo que busquen con empeño. Uno que ya tienen a escasos detalles es el venezolano Darwin Machís, el cual pudieron convencer a través del ídolo, Adrián Ramos.

América de Cali sumará a su nómina un jugador de selección venezolana. Foto: Colprensa

Este jugador de gran experiencia internacional sería el primer nombre en desembarcar desde el exterior. Si bien es un nombre bueno, otro al que le estarían apuntando es a Yeison Guzmán.

Dicho nombre ha sonado con fuerza para varios planteles del FPC. Junior de Barranquilla insistió por este a más no poder en 2025, pero no fue posible por las complicaciones que este tenía para desligarse de donde estaba.

Ahora, quien le estaría apostando es el conjunto rojo de Cali, el cual estaría adelantando ”negociaciones con Fortaleza para firmar a Yeison Guzmán (27)“.

Yeison Guzmán, jugador que está en radar de América. Foto: Instagram @torpedolife

De acuerdo a la exclusiva que lanzó el periodista, Felipe Sierra, el negocio va en sus fases preliminares, y se fija una fórmula para que este no tenga contratiempo alguno de arribar al América.

“Los contactos avanzan y esperan concretarlo tan pronto como sea posible La oferta inicial es de un préstamo por un año con opción de compra”, explican.

De darse este traspaso de colombiano desde Brasil, América habría metido un verdadero bombazo en el mercado de fichajes de cara al próximo año, donde tendrá participación en Copa Sudamericana.

Justo este jueves, 18 de diciembre, se hizo el sorteo del certamen internacional para la fase previa. El rival que le tocó tras salir las balotas fue Atlético Bucaramanga, al que se medirán en partido único por un cupo a la fase de grupos.

Se caen unos y se suman otros

En las últimas horas, se pudo conocer que a los escarlatas se les vino al piso un trato que parecía estar ya listo. Se trataba del que tenían con Harold Santiago Mosquera, quien terminó por recibir una mejor propuesta desde Paraguay.

Se pensaba que Harold Santiago Mosquera saldría de Santa Fe para América Foto: Colprensa

De acuerdo a lo informado por el periodista de ESPN, Julián Capera, ya existe un “acuerdo entre Cerro Porteño y Harold Santiago Mosquera”.

Quien tuviese a Mosquera en el plantel campeón de Santa Fe, ahora lo estaría pidiendo a la dirigencia y estos le habrían cumplido su deseo: “El colombiano firmará hasta diciembre de 2027 por pedido de Jorge Bava”.

Así como ya tuvo pérdidas en el mercado, también podría llegar a repatriar nombres que ya le sirvieron en algún momento en años pasados y hasta fueron campeones. Uno de esos es Marlos Torres.

De acuerdo al periodista caleño, Carlos Arturo Arango, de Zona Libre de Humo: “En América de Cali adelantan charlas para el regreso de Marlon Torres, el jugador tiene aún seis meses de contrato con Tolima, veremos!”, aseveró.