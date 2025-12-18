Deportes

Jugador deseado por todo el FPC se lo quedaría América: negocio avanza y sería un bombazo

Una estrella que milita en el exterior estaría en los planes de los rojos. Ya se dio el inicio formal de las charlas para que arribe a Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
18 de diciembre de 2025, 8:21 p. m.
América de Cali tendría entre manos un gran fichaje para 2026
América de Cali tendría entre manos un gran fichaje para 2026 Foto: Colprensa

América de Cali sigue estructurando lo que será el 2026. Para la dirigencia es prioritario sumar algunos nombres, que les permitan reforzar un plantel que ya es competitivo y está bajo el mandato de David González.

Poder traer un creativo parece ser algo que busquen con empeño. Uno que ya tienen a escasos detalles es el venezolano Darwin Machís, el cual pudieron convencer a través del ídolo, Adrián Ramos.

América de Cali sumará a su nómina un jugador de selección venezolana.
América de Cali sumará a su nómina un jugador de selección venezolana. Foto: Colprensa

Este jugador de gran experiencia internacional sería el primer nombre en desembarcar desde el exterior. Si bien es un nombre bueno, otro al que le estarían apuntando es a Yeison Guzmán.

Dicho nombre ha sonado con fuerza para varios planteles del FPC. Junior de Barranquilla insistió por este a más no poder en 2025, pero no fue posible por las complicaciones que este tenía para desligarse de donde estaba.

Deportes

Triste presente en Bayern Múnich de Luis Díaz: adiós sería inminente y estas son las razones

Deportes

Atención, Medellín y Cali: lista de los más subcampeones del FPC tras las derrotas del Tolima y DIM en Copa y Liga

Deportes

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Deportes

Harold Mosquera dejó viendo un chispero al América: otro club puso más plata y les incumplió

Deportes

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

Deportes

A Nacional se le caería fichaje soñado que tenía: para uno más poderoso es “prioridad” contratarlo

Deportes

Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana: sorteo los puso ‘mata a mata’ en 2026

Deportes

Acuerdo entre América de Cali y figura de Selección: firma está a nada de ser oficial

Deportes

América de Cali y Alianza Lima pelean por una figura del fútbol venezolano: “Es la prioridad”

Ahora, quien le estaría apostando es el conjunto rojo de Cali, el cual estaría adelantando ”negociaciones con Fortaleza para firmar a Yeison Guzmán (27)“.

Yeison Guzmán, volante colombiano al servicio de Torpedo FC
Yeison Guzmán, jugador que está en radar de América. Foto: Instagram @torpedolife

De acuerdo a la exclusiva que lanzó el periodista, Felipe Sierra, el negocio va en sus fases preliminares, y se fija una fórmula para que este no tenga contratiempo alguno de arribar al América.

“Los contactos avanzan y esperan concretarlo tan pronto como sea posible La oferta inicial es de un préstamo por un año con opción de compra”, explican.

De darse este traspaso de colombiano desde Brasil, América habría metido un verdadero bombazo en el mercado de fichajes de cara al próximo año, donde tendrá participación en Copa Sudamericana.

Justo este jueves, 18 de diciembre, se hizo el sorteo del certamen internacional para la fase previa. El rival que le tocó tras salir las balotas fue Atlético Bucaramanga, al que se medirán en partido único por un cupo a la fase de grupos.

Se caen unos y se suman otros

En las últimas horas, se pudo conocer que a los escarlatas se les vino al piso un trato que parecía estar ya listo. Se trataba del que tenían con Harold Santiago Mosquera, quien terminó por recibir una mejor propuesta desde Paraguay.

Se pensaba que Harold Santiago Mosquera saldría de Santa Fe para América
Se pensaba que Harold Santiago Mosquera saldría de Santa Fe para América Foto: Colprensa

De acuerdo a lo informado por el periodista de ESPN, Julián Capera, ya existe un “acuerdo entre Cerro Porteño y Harold Santiago Mosquera”.

Quien tuviese a Mosquera en el plantel campeón de Santa Fe, ahora lo estaría pidiendo a la dirigencia y estos le habrían cumplido su deseo: “El colombiano firmará hasta diciembre de 2027 por pedido de Jorge Bava”.

Así como ya tuvo pérdidas en el mercado, también podría llegar a repatriar nombres que ya le sirvieron en algún momento en años pasados y hasta fueron campeones. Uno de esos es Marlos Torres.

De acuerdo al periodista caleño, Carlos Arturo Arango, de Zona Libre de Humo: “En América de Cali adelantan charlas para el regreso de Marlon Torres, el jugador tiene aún seis meses de contrato con Tolima, veremos!”, aseveró.

Mas de Deportes

Leon Goretzka junto a Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich

Triste presente en Bayern Múnich de Luis Díaz: adiós sería inminente y estas son las razones

Deportivo Cali vs Independiente Medellín, EN VIVO: siga los hechos más importantes del partido.

Atención, Medellín y Cali: lista de los más subcampeones del FPC tras las derrotas del Tolima y DIM en Copa y Liga

América de Cali tendría entre manos un gran fichaje para 2026

Jugador deseado por todo el FPC se lo quedaría América: negocio avanza y sería un bombazo

Conmebol es contundente sobre el ingreso de hinchadas visitantes a sus torneos oficiales.

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Se pensaba que Harold Santiago Mosquera saldría de Santa Fe para América

Harold Mosquera dejó viendo un chispero al América: otro club puso más plata y les incumplió

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la finalissima

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

Atlético Nacional quiere contar con un jugador más con tinte de Selección Colombia, como Alfredo Morelos

A Nacional se le caería fichaje soñado que tenía: para uno más poderoso es “prioridad” contratarlo

Independiente Medellín y Deportes Tolima arrancarán desde la fase previa.

Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima

Imagen del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por los cuadrangulares de la Liga I-2025.

Atlético Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana: sorteo los puso ‘mata a mata’ en 2026

MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 16: Juan Carlos Osorio, coach of Tijuana looks on during the 2nd round match between America and Tijuana as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Ciudad de los Deportes Stadium on January 16, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El nuevo equipo de Juan Carlos Osorio: ya firmó contrato y fue presentado oficialmente

Noticias Destacadas