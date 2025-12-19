Deportes

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Se trata de un volante de 27 años que ya tuvo pasado en equipos como Atlético Nacional.

Redacción Deportes
20 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
Destapan que América de Cali llegó a un acuerdo con un jugador que hace unos meses quería Millonarios.
Destapan que América de Cali llegó a un acuerdo con un jugador que hace unos meses quería Millonarios.

Horas clave en América de Cali, en cuanto a refuerzos, para 2026. La mecha se estaría moviendo de forma rápida y el nombre del volante colombiano, Yeison Guzmán, vuelve a ocupar conversaciones entre los hinchas escarlatas.

Si bien en las últimas semanas ya venía sonando el nombre de Guzmán para América, este viernes, 19 de diciembre, filtraron que la mecha llegó a un acuerdo con Yeison. ¿Qué faltaría? Ultimar detalles entre el cuadro colombiano y Fortaleza de Brasil, club en el que se desempeña el volante de 27 años.

Yeison Guzmán defendiendo los colores del equipo Fortaleza de Brasil.
Yeison Guzmán defendiendo los colores del equipo Fortaleza de Brasil. Foto: Getty Images

“Hay un acuerdo entre América de Cali y Yeison Guzmán”

La información la entregó el periodista Felipe Sierra, experto en el mercado de pases, en el espacio SinBoleta. Todo apunta a que en las próximas horas habrá más detalles al respecto, pero afirma que el tono de las partes es bastante positivo.

“Ya hay un acuerdo sobre las condiciones de Yeison Guzmán: América de Cali llegó a un acuerdo con Yeison Guzmán sobre las condiciones de su salario, de sus premios”, empezó afirmando Sierra en el espacio referenciado.

“Falta todavía el tema Fortaleza, están trabajando en eso. No se ha cerrado, la idea es que se base la operación en un préstamo. Es una solicitud expresa de David González, y ayuda todo. El ambiente, la verdad es que está propicio para que se concrete la llegada de Yeison Guzmán”, añadió.

Y, finalmente, sentenció: David González lo quiere, hay buena relación con el representante del jugador desde el equipo escarlata, porque hay buena disposición en los clubes después de haberse hecho la operación de Dylan Borrero, porque saben que América les ha cumplido al menos con los pagos”.

¿Por qué David González insiste tanto por contratar a Yeison Guzmán en América de Cali?

Porque ya dirigió al volante en Deportes Tolima. David González, hoy técnico de América de Cali, tuvo a Guzmán como uno de sus mejores jugadores al servicio del pijao. De hecho, llegaron a la final de la Liga BetPlay 2024-ll.

Cuando Millonarios también quiso a Yeison Guzmán

La calidad de Guzmán lo ha llevado a ser catalogado como uno de los mejores jugadores de los últimos años en el FPC. Por tanto, son varios los equipos colombianos que lo quisieron tener en sus filas.

A mediados de este 2025, su nombre fue vinculado, por la prensa, con Millonarios. Sin embargo, al final todo se quedó en un rumor y no se oficializó, pero el interés fue bastante mediático y generó diálogo entre la prensa y los aficionados.

