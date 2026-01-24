Deportes

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Medellín

El conjunto azucarero se impuso ante el poderoso en el principal duelo de la jornada de este sábado.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 1:49 a. m.
Imagen del duelo entre el Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca.
Imagen del duelo entre el Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca. Foto: Bernardo Peña/El Pais

El Deportivo Cali derrotó 3-1 al Deportivo Medellín en el duelo más atractivo de la jornada de este sábado 24 de enero, que se disputó en el estadio de Palmaseca, en el marco de la segunda fecha de la Liga Betplay.

Avilés Hurtado puso en ventaja a los azucareros a los 37 minutos del primer tiempo con un tiro penal.

En el segundo tiempo, a los 63 minutos, Andrés Steven Rodríguez aumentó la ventaja. Gerónimo Mancilla marcó a los 74 minutos el descuento para el poderoso de la montaña. Ocho minutos más tarde, Johan Martínez puso cifras finales al marcador, con el tercer gol para los locales.

Tras su victoria, el Cali llegó a tres puntos, mientras que Medellín permanece el fondo de la tabla con cero unidades.

Los otros partidos del sábado

En el primer duelo del sábado, el Deportivo Pereira empató a cero goles ante el Fortaleza en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda.

Imagen del duelo entre el Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca. Foto: Bernardo Peña/El País

Posteriormente, en Villavicencio, Llaneros igualó a un gol con el Bucaramanga. Carlos Cortés Barreiro puso en ventaja a los locales a los 32 minutos del primer tiempo. Luego, a los 43, Luciano Pons decretó el 1-1.

El partido que se cerrará la jornada será el que disputen Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja.

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Los partidos del viernes

El viernes la fecha arrancó con el duelo entre el Internacional de Bogotá y el Cúcuta Deportivo, que finalizó con victoria 2-1 del tercer equipo de la capital del país.

Luifer Hernández marcó el 1-0 para el onceno motilón a los 19 minutos. Dereck Moncada, al término del primer tiempo, igualó el encuentro. Ya en el segundo parte Facundo Boné marcó el segundo para el Inter.

En el otro encuentro del viernes, el Deportes Tolima venció 2-0 a Alianza Valledupar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Juan Pablo Torres y Yhorman Hurtado anotaron los tantos del actual subcampeón colombiano.

