Comenzó la segunda fecha de la Liga Betplay con actividad en Bogotá e Ibagué. Son los primeros partidos de la jornada 2 donde clubes involucrados en el tema del descenso y otros que quieren sorprender y meterse a los ocho se dieron cita.

A primera hora en el estadio Metropolitano de Techo de la capital de Colombia, Inter de Bogotá, antes La Equidad, enfrentó la visita del Cúcuta Deportivo, recién ascendido a la A en este 2026. El club bogotano tuvo a seis jugadores venezolanos en la cancha, con el portero Wuilker Faríñez como gran estrella.

Con Inter de Bogotá, también estuvieron Larry Vásquez como titular en el mediocampo, recordado por su paso por América de Cali y ser campeón con Millonarios en la final de 2023 ante Atlético Nacional, y Facundo Boné, volante uruguayo que en el 2025 estuvo en Deportes Tolima y antes en el Pasto.

Jugadores de Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Todo salió muy bien para Inter de Bogotá y logró su primera victoria tras su transformación, cambio de nombre y de escudo. Con goles de Dereck Moncada y el mencionado Boné, el equipo de la capital sumó su primer triunfo en su primer encuentro en Techo, tras la dura caída 3-0 ante América de Cali en la primera fecha en el Pascual Guerrero. El descuento para Cúcuta lo marcó Luifer Hernández.

Tolima suma su segunda victoria en la Liga Betplay

Luego de sorprender en el Metropolitano de Barranquilla y vencer al Junior 0-2, antes que el estadio Metropolitano fuera intervenido por adecuaciones para la final de la Copa Sudamericana 2026, con goles de Juan Pablo Torres y Jersson González, se tuvo que presentar por primera vez en la temporada en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y volvió a dejar un gran nivel deportivo ante su hinchada.

Juan Pablo Torres del Tolima. Foto: Colprensa

Lejos de verse sorprendido, Tolima mostró sus capacidades ofensivas y se vio solvente ante Alianza Valledupar. Un gol de ‘Tatay’ Torres al 58′ de penalti, dio mucha más tranquilidad y ratificó su dominio en el eje ofensivo. Más adelante, sobre el 67′, Yhormar Hurtado alargó el marcador para el 2-0 final.

De esta manera, Deportes Tolima se mantiene invicto en la Liga Betplay y tiene 6 puntos de 6 posibles con cuatro goles marcados en apenas dos partidos jugados. Excelente comienzo que lo perfila a ser protagonista y candidato a la clasificación a los playoffs.