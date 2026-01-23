Deportes

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Cúcuta Deportivo, Inter de Bogotá, Deportes Tolima y Alianza Valledupar dieron inicio a la segunda fecha de la Liga Betplay.

William Horacio Perilla Gamboa

24 de enero de 2026, 3:31 a. m.
Juan Pablo Torres y el Inter de Bogotá.
Juan Pablo Torres y el Inter de Bogotá. Foto: Fotos: Colprensa

Comenzó la segunda fecha de la Liga Betplay con actividad en Bogotá e Ibagué. Son los primeros partidos de la jornada 2 donde clubes involucrados en el tema del descenso y otros que quieren sorprender y meterse a los ocho se dieron cita.

A primera hora en el estadio Metropolitano de Techo de la capital de Colombia, Inter de Bogotá, antes La Equidad, enfrentó la visita del Cúcuta Deportivo, recién ascendido a la A en este 2026. El club bogotano tuvo a seis jugadores venezolanos en la cancha, con el portero Wuilker Faríñez como gran estrella.

Con Inter de Bogotá, también estuvieron Larry Vásquez como titular en el mediocampo, recordado por su paso por América de Cali y ser campeón con Millonarios en la final de 2023 ante Atlético Nacional, y Facundo Boné, volante uruguayo que en el 2025 estuvo en Deportes Tolima y antes en el Pasto.

Jugadores de Inter de Bogotá.
Jugadores de Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Todo salió muy bien para Inter de Bogotá y logró su primera victoria tras su transformación, cambio de nombre y de escudo. Con goles de Dereck Moncada y el mencionado Boné, el equipo de la capital sumó su primer triunfo en su primer encuentro en Techo, tras la dura caída 3-0 ante América de Cali en la primera fecha en el Pascual Guerrero. El descuento para Cúcuta lo marcó Luifer Hernández.

Noticias Destacadas