Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

América de Cali tiene nuevo delantero, pero no podrá hacer uso de él para el partido más importante del año, hasta ahora. Tomás Ángel fue presentado hace poco con los rojos, pero no alcanzó a llegar la documentación requerida para ser del grupo que enfrente a Atlético Bucaramanga en Copa Sudamericana.

David González, entrenador de los escarlatas, fue quien se lamentó por lo sucedido en la rueda de prensa previa al compromiso de este jueves, 5 de marzo.

“Tomas llegó bien, venía entrenándose de manera normal con su equipo en Estados Unidos. Lastimosamente, no pudimos hacer a tiempo la inscripción”, confesó el DT que tendrá en el ataque al ecuatoriano Daniel Valencia.

Sobre los motivos que impidieron que Ángel estuviera a disposición, este comentó que se presentó “una demora de parte de CONCACAF para liberarlo y se cruzó con el límite de tiempo de CONMEBOL”.

“Cuando se abrió lo de CONCACAF, ya CONMEBOL estaba cerrado y lastimosamente no pudimos alcanzar a que estuviera inscrito para el partido de mañana”, contó de los líos que tuvieron con el hijo de Juan Pablo Ángel.

Tomás Ángel se sumó al América de Cali para 2026. Foto: América de Cali

Que Tomás hubiese debutado en el torneo internacional hubiese sido arriesgado, pero a la hora de necesitar volumen de ataque, también necesario. Cabe recordar que la serie con Bucaramanga es a partido único y quien gane accederá a la próxima instancia.

Aunque no cuente con el atacante, los americanos tendrán la fortuna de tener de vuelta dos hombres que le pueden dar una mano al plantel. Marlon Torres y Dylan Borrero estarán seguramente en el listado de convocados.

González palpita el decisivo juego

América de Cali atraviesa un gran momento deportivo en el plano local, el cual deberá extender al internacional en el partido al medirse con Bucaramanga en el Pascual Guerrero.

El DT rojo está confiado de que con lo que viene haciendo les será suficiente para clasificar, además de quedarse con un primer premio económico que otorga Conmebol en estas instancias.

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga se disputan un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa

“Hay alegría, hay satisfacción, pero al mismo tiempo inmediatamente se entra a pensar en el partido siguiente y a darlo y tratar de dar la mejor información”, analizó de lo que vienen viviendo y lo que se viene en pocas horas para estos.

“Estamos en un buen momento, un momento de confianza alta; eso no se puede traducir con estar muy tranquilo y pensar que ya el objetivo se va a cumplir sin haber luchado nada por él”, sentenció para no pasar por alto ningún detalle del partido.

Al rival de turno, González lo respeta; por ello espera imponerse con buen fútbol y un resultado: “Somos conscientes del partido que se viene, de que tenemos a un muy buen equipo y saltaremos en el partido con la misma intención, las situaciones anteriores de seguir hacia delante, de crear opciones de gol y salir del partido y ganar”.

Hora y dónde ver América de Cali vs. Bucaramanga