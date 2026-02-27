Deportes

América de Cali encontró goleador: “está en la sede del club” y su firma se daría pronto

En las próximas horas se podría confirmar el nuevo delantero para el cuadro del Valle del Cauca. Su apellido es conocido en Atlético Nacional.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

27 de febrero de 2026, 11:28 a. m.
David González y dos de sus referentes que nutrirán al nuevo delantero para la temporada 2026.
David González y dos de sus referentes que nutrirán al nuevo delantero para la temporada 2026. Foto: Montaje con fotos de @AmericadeCali

Se habría destrabado el negocio por el delantero en América de Cali. Hace un par de días se reportó una supuesta discordia entre máximo accionista y presidenta, que habría terminado ganando don Tulio.

Ese pleito en mención estaba relacionado con la elección de un nuevo delantero para el plantel rojo. Entre los contemplados estaba Tomás Ángel, hijo del exjugador Juan Pablo Ángel.

Tomás Ángel en su estadía por Estados Unidos
Tomás Ángel en su estadía por Estados Unidos. Foto: Getty Images

Al parecer, este delantero que surgió en Atlético Nacional ya estaría por definir su arribo al cuadro del Valle del Cauca. En la mañana de este viernes informaron que había aterrizado en la sede de los americanos para concretar su arribo.

“América negocia la llegada de Tomás Ángel (23). A esta hora el delantero de San Diego está en la sede del club”, contó el periodista Felipe Sierra.

A falta de más reportes, de darse el trato, Ángel acabaría su paso por los Estados Unidos para seguir su carrera en uno de los más tradicionales clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

Así buscaba el DT de América su delantero

Tomás cumple varias de las exigencias que tenía el entrenador David González. Hace pocos días las había revelado, y allí también descartó al candidato que tenía para la posición la presidenta del equipo.

En una charla con Zona Libre de Humo, el estratega dio un espaldarazo a la dirigencia sobre las gestiones que venían haciendo y fue radical al decir “Rangel, no”.

Michael Rangel
Michael Rangel fue descartado por América de Cali para 2026. Foto: Redes sociales

“El otro delantero va a llegar y puedo dar fe de que los directivos siguen gestionando eso; lo que sí puedo adelantar es que no será Michael Rangel, dado que me preguntan mucho por ese nombre y debo ser honesto; Rangel no es un futbolista que nosotros estemos contemplando para que llegue al equipo”, fue su certera respuesta.

Su última contratación para la delantera del América de Cali le dio buenos resultados. Daniel Valencia, en lo corrido de la campaña, ha anotado dos goles en menos de tres partidos jugados. Justo por esa misma línea esperaban encontrar al otro goleador.

Se conoció la sanción que le caería a César Haydar por decir que fue “más vivo” ante Santa Fe

“Estamos buscando un atacante que se pueda asociar bien con Daniel Valencia (titular hoy), que tenga buen manejo de pelota y sepa llegar a gol”, decía González.

“Queremos explorar las alternativas de jugar con uno o dos puntas, pero así mismo que todo el peso del gol no recaiga solo en Daniel”, era el perfil de delantero que tenía el exarquero y ahora entrenador.

Tomás, el ‘heredero’ de los Ángel

Al iniciar su carrera en 2021, Tomi fue uno de los delanteros de los que se creía que iba a dar de qué hablar en los años siguientes. Aunque así lo ha hecho, su impacto mermó cuando salió de Atlético Nacional.

Tomás Ángel jugador de Nacional
Tomás Ángel fue jugador de Atlético Nacional en sus inicios. Foto: Getty Images

Justo esa sería una de las razones para regresar a Colombia: volver a estar en la órbita del balompié nacional para aspirar a un mejor salto y llamados a Selección Colombia de mayores.

Con las categorías Sub-20 de la Tricolor fue partícipe de torneos en los que anotó goles y se hizo portada. Para 2024 decidió ir a Estados Unidos, donde militó en clubes como Los Angeles FC y Phoenix Rising FC.

