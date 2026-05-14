Europa concentra el interés de estudiantes colombianos que buscan formación académica en el exterior

Europa se consolidó como uno de los principales destinos académicos para los estudiantes suramericanos que buscan fortalecer su formación profesional fuera de sus países. En este contexto, España se mantiene como el país europeo más elegido por los colombianos, quienes cada año viajan en mayor número para acceder a programas universitarios y experiencias internacionales.

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De acuerdo con cifras recientes de la Unesco sobre movilidad estudiantil, más de 4,3 millones de estudiantes cursan actualmente estudios fuera de su país de origen. De ese total, más de 300.000 provienen de América Latina y el Caribe y eligen Europa para continuar su formación académica.

Cada año, entre 150.000 y 200.000 estudiantes suramericanos viajan al continente europeo para realizar pregrados, maestrías, doctorados o intercambios. España, Francia, Alemania, Portugal e Italia figuran entre los principales receptores de estudiantes latinoamericanos debido a la oferta educativa y las políticas de integración para extranjeros.

Jóvenes colombianos escogen España para realizar posgrados. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

En el caso colombiano, el Ministerio de Universidades de España reportó que durante el curso 2022-2023 viajaron 18.302 estudiantes colombianos para matricularse en instituciones de educación superior. Además, el número total de connacionales dentro del sistema universitario español llegó a 19.351.

Las cifras ubican a Colombia como la nacionalidad no europea con mayor presencia en las universidades españolas. También se estima que más del 70 % de los colombianos que viajan a Europa con fines académicos eligen España, lo que representa entre 12.000 y 18.000 estudiantes anuales.

Junto al crecimiento de esta tendencia, universidades y entidades residenciales han fortalecido modelos de acompañamiento para estudiantes internacionales. “La propuesta de CampusHome se configura como un modelo residencial orientado a favorecer el desarrollo académico y personal del estudiante, mediante entornos planificados que integran convivencia, acompañamiento y espacios adaptados a su día a día universitario. Desde el Departamento de Admisión, se impulsa un proceso de incorporación coherente con estos principios”, señaló Melisa Vírchez, Responsable de Admisión.

Por su parte, Isabella González, estudiante colombiana hospedada en CampusHome, afirmó: “Al estar en una ciudad más pequeña, he podido hacer amigos rápidamente y crear lazos muy fuertes. Campus Home ofrece el balance perfecto entre comunidad e independencia, y su acompañamiento ha sido clave para mi vida social y académica”.