Universidad Cooperativa de Colombia construye nueva sede de $111.000 millones

En un contexto marcado por la transformación de la educación superior en Colombia —con menor matrícula estudiantil, cambios en las dinámicas de aprendizaje y un creciente protagonismo de la virtualidad—, la Universidad Cooperativa de Colombia decidió fortalecer su presencia física con una importante inversión.

Universidad Cooperativa de Colombia: campus que transforman la educación en los territorios

La institución avanza en la construcción de una nueva sede en Chapinero, un proyecto de cerca de $111.000 millones que abrirá sus puertas en el segundo semestre de 2026 y que busca convertirse en un nuevo referente académico, urbano y tecnológico para Bogotá.

El edificio, ubicado frente a la futura estación Calle 45 del Metro de Bogotá, ya alcanza entre 60% y 65% de avance y actualmente se encuentra en fase de acabados. La estructura principal está completamente terminada y hoy la obra genera empleo para 180 personas, consolidándose también como un aporte a la economía local.

Aunque hoy toma forma en medio del auge de las obras del Metro de Bogotá, la historia de esta nueva sede comenzó hace aproximadamente 20 años, cuando la universidad diseñó un plan maestro de crecimiento urbano en las localidades de Chapinero, Santa Fe y Teusaquillo.

Nuevo campus de la Universidad Cooperativa de Colombia Foto: Cortesía

Según explicó el arquitecto Giovanni Orozco Suárez, jefe de Infraestructura Física del campus Bogotá, la institución identificó desde entonces la necesidad de consolidar su presencia en corredores estratégicos de la ciudad, especialmente sobre la avenida Caracas.

“En ese momento no existía claridad sobre el Metro. Eran proyectos que iban y venían. Pero la universidad ya había apostado por crecer urbanísticamente en este sector y fortalecer su infraestructura académica”, explicó Orozco.

La iniciativa tomó fuerza dentro de las llamadas Áreas Operativas de Gestión (AOG), instrumentos urbanísticos que permitieron planificar el crecimiento institucional y articularlo con la renovación urbana del sector.

Universidad colombiana entre las cuatro organizaciones del mundo reconocidas por su excelencia tecnológica

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su conexión con la futura estación Calle 45 del Metro de Bogotá.

Cuando se confirmó que la línea pasaría por la avenida Caracas, la universidad ajustó los diseños del edificio para integrarse urbanísticamente con la estación. El resultado será una plazoleta abierta y un primer piso con circulación libre que permitirá conectar el flujo peatonal del Metro con la infraestructura universitaria.

“El 80% de la planta del primer piso será libre. Queríamos que existiera una relación natural entre el espacio público del Metro y el edificio universitario”, explicó Orozco.

La sede contará con mecanismos de control y seguridad independientes, pero podrá abrirse e integrarse al entorno urbano como un gran espacio de encuentro para estudiantes y ciudadanos.

La nueva infraestructura tendrá 15.753 metros cuadrados, distribuidos en 3 sótanos y 12 pisos, diseñados bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal y eficiencia energética.

El edificio incluirá:

31 aulas académicas

14 laboratorios

15 áreas de coworking

12 zonas de trabajo colaborativo

Auditorio para 160 personas

Gimnasio y salas de actividad física

CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación)

Cafeterías, librería, plazoleta de comidas y locales comerciales

Además, incorporará sistemas de reutilización de agua lluvia, ventilación natural y ventanería arquitectónica especializada para optimizar la iluminación y reducir la carga térmica interior.

La universidad también apuesta por aulas híbridas y tecnológicas, capaces de integrar estudiantes presenciales y remotos simultáneamente, con herramientas digitales avanzadas heredadas de las transformaciones educativas aceleradas durante la pandemia.

Conozca la apuesta de esta universidad para adaptar su oferta educativa a las necesidades del mundo laboral

La construcción de una nueva sede ocurre en un momento complejo para el sector educativo, donde muchas instituciones enfrentan disminución en matrículas y cambios en las expectativas de los jóvenes frente a la educación tradicional.

Sin embargo, para la Universidad Cooperativa de Colombia, el futuro de la educación no pasa únicamente por la virtualidad, sino por la creación de espacios integrales que fomenten la interacción humana.

“La pandemia hizo pensar que los edificios iban a desaparecer y que todo sería virtual. Pero eso no es completamente cierto. Los estudiantes necesitan interactuar, debatir, compartir y construir conocimiento en comunidad”, señaló Orozco.

El nuevo campus fue concebido precisamente bajo esa lógica: combinar tecnología, flexibilidad académica y bienestar estudiantil en espacios modernos y colaborativos.

Habrá zonas abiertas de estudio, áreas de concentración individual, espacios de coworking, graderías, salas interactivas y zonas de encuentro distribuidas en los 12 pisos del edificio.

“Queremos que el estudiante sienta que este es un lugar donde sí quiere estar. Un espacio que motive el aprendizaje y no un aula rígida o tradicional”, añadió el arquitecto.

La nueva sede no solo fortalecerá la operación de Bogotá. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene presencia en 17 ciudades del país, por lo que el edificio también funcionará como nodo académico para programas híbridos, posgrados y conexiones remotas con estudiantes de otras regiones.

La institución espera que el edificio entre en etapa final de alistamiento a finales de 2026, mientras se completan sistemas tecnológicos, ascensores, escaleras eléctricas, redes inteligentes y mobiliario.

Con esta obra, la universidad busca enviar un mensaje claro al sector: pese a las transformaciones del modelo educativo, la infraestructura física sigue siendo clave para construir experiencias académicas, innovación y comunidad.

“Este proyecto representa una apuesta estratégica por el futuro de la educación en Bogotá. No solo estamos construyendo un edificio moderno y funcional, sino creando espacios pensados para nuevas formas de aprendizaje, innovación y bienestar para toda la comunidad universitaria”, concluyó Orozco.