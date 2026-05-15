Finanzas
¿Cuáles serían las modificaciones, alivios y los cambios en las deudas que se tendrían con la reforma del Icetex 2026?
La propuesta se encuentra actualmente en la agenda del Congreso de la República.
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15 de mayo de 2026 a las 6:46 p. m.
La medida buscaría modificaciones en las deudas de los estudiantes. Foto: SEMANA
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