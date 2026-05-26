El 26 de mayo es una fecha que muchos colombianos reconocen e identifican con el cantante de música vallenata Diomedes Díaz. En esta fecha nació el artista y, luego de su muerte en 2013, muchas personas combinan “sus números” en las diferentes loterías del país, apelando a la suerte o ayuda desde el más allá del fallecido.

Cumpleaños 67 de Diomedes Díaz: exmánager da nuevos números del legado del Cacique

Ciudadanos aseguran que en años pasados, “los números del ‘cacique’” les han permitido llenar sus bolsillos en los juegos de azar. Es por esto que algunos connacionales apelan a la suerte y juegan las loterías con las siguientes combinaciones:

2657

Esta combinación hace referencia al día y el año del nacimiento de Diomedes Díaz. El cantante, nacido en La Guajira, llegó al mundo por primera vez el 26 de mayo de 1957.

1222

Sin embargo, muchos de los jugadores también apelan a la fecha contraria a su nacimiento. ‘El Cacique’ murió el 22 de diciembre de 2013. La combinación apela al día y el mes en que el cantante dejó el mundo.

1108

Este número no tiene relación con el nacimiento o fallecimiento de Diomedes; el 1108 es el número con el que se encuentra identificada su tumba en la ciudad de Valledupar.

Muchos juegan números en la lotería que se asocian con la vida de Diomedes Díaz. Foto: Montaje SEMANA. Foto 1: Getty Images. Foto 2: Colprensa.

Una tradición

Anualmente, algunos colombianos apelan a estas y otras combinaciones asociadas con el cantante y, según ellos, es una muestra del Cacique que quiere “regalarle platica a la gente”.

No solamente se pone en práctica el 26 de mayo, que cumpliría años el artista. El 22 de diciembre, el día que murió Diomedes, también es reconocido por los jugadores de azar para poner a prueba la suerte que dejó el guajiro. Esto ha permitido más combinaciones:

1225

1325

2345

5757

2657

1222

2213

1957

0526

1108

2212

2522

En 2025, por ejemplo, dos loterías del país arrojaron un resultado afín con las combinaciones del cantante. Tanto la Caribeña Noche como la Dorado Noche dieron como ganadores algunos números relacionados con la fecha en la que nació el cantante.

Loterías con números de Diomedes Díaz Foto: Loterías de hoy / Montaje SEMANA

El exmanager del cantante, Joaquín Guillen, también reveló en un momento números que le darían a la ciudadanía nuevos números de la suerte en algunas loterías colombianas. Las combinaciones compartidas por Guillen fueron:

1067

6725

1267

1367

5767

1145

1416

2614

0524

5757

Algunas de las loterías colombianas han vetado algunas combinaciones, ya que la masividad en la elección de algunos números pone en riesgo la veracidad para el pago de los premios.