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Resultado Lotería Chontico Día y Noche: sorteo 8442 del martes 26 de mayo de 2026

Este martes se realizó una nueva edición del popular chance en Colombia, que dejó definidos los números ganadores del sorteo 8442.

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Redacción Loterías
26 de mayo de 2026 a las 1:23 p. m.
Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.
Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

La Lotería Chontico Día y Noche realizó una nueva edición de su tradicional sorteo este martes 26 de mayo de 2026, correspondiente al número 0409.

Como cada jornada, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los resultados, que definen a los nuevos ganadores de este popular juego de azar.

Por otra parte, la atención también estuvo puesta en “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta ocasión arrojó como resultado el número 8.

A continuación, se conocen los números oficiales que dejó el sorteo.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron nuevos ganadores: resultados del 26 de mayo

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 26 de mayo de 2026

Premio mayor: 0409 - 8

  • Tres últimos: 409
  • Dos últimos: 09
  • Cifra completa: 0409
  • La Quinta: 8
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 26 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos:pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • La Quinta:pendiente

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 25 de mayo de 2026 - 7070. La Quinta:7
  • 24 de mayo de 2026 - 8964. La Quinta: 1
  • 23 de mayo de 2026 - 2168. La Quinta: 1

Chontico Noche

  • 25 de mayo de 2026 - 5293. La Quinta:5
  • 24 de mayo de 2026 - 1504. La Quinta: 7
  • 23 de mayo de 2026 - 0520. La Quinta: 0