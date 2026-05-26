El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron nuevos ganadores: resultados del 26 de mayo

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a dejar nuevos ganadores este martes 26 de mayo, una jornada en la que miles de apostadores en diferentes regiones del país estuvieron atentos a cada resultado con la esperanza de acertar las cifras afortunadas.

Como ocurre diariamente, estos juegos de azar continúan siendo de los más seguidos por los colombianos, especialmente por quienes buscan tentar la suerte con combinaciones que muchas veces surgen de fechas especiales, sueños, cábalas o números tradicionales.

Durante la jornada se realizaron los diferentes sorteos programados, generando expectativa entre los jugadores que revisaron cuidadosamente cada cifra para comprobar si lograron quedarse con alguno de los premios disponibles.

Los resultados de este martes 26 de mayo son:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2683.

La Quinta: 0.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los apostadores pueden verificar sus tiquetes y confirmar los resultados a través de los canales oficiales autorizados para reclamar los premios correspondientes.