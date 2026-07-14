MiLoto cayó en Colombia: dos felices ganadores en Bogotá y Puerto Salgar por 750 millones

En la mañana de este 14 de julio, MiLoto, uno de los sorteos más importantes del país en temas de juego de azar, se pronunció asegurando que cayó el premio mayor en dos ciudades, por lo que dos nuevos colombianos ganaron un buen monto de dinero que les permitirá cumplir sus sueños.

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El premio mayor fue de 750 millones de pesos, luego de acertar con los números 13, 18, 25, 32 y 33 del sorteo No. 0570. El premio se repartirá en partes iguales entre los dos afortunados.

Los tiquetes ganadores fueron adquiridos bajo la modalidad automática a través de la plataforma oficial de Baloto. Foto: Getty Images / MiLoto

Esta es la vigésima vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Bogotá, mientras que es la primera ocasión que cae en Puerto Salgar. Es importante detallar que los afortunados ganadores compraron sus tiquetes bajo la modalidad automática a través de la página de Baloto.

Los afortunados ganadores deberán comunicarse de inmediato con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

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“Entre el 20 de octubre de 2023 y el 6 de julio de 2026, MiLoto ha pagado más de $54.561 millones en premios, equivalentes a 3.192.386 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $22.823 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos”, detalló MiLoto.

MiLoto destacó que ha entregado más de 3,1 millones de premios desde su lanzamiento y ha realizado importantes aportes al sistema de salud. Foto: Montaje Wendy Mambuscay, El País: fotos de El País y Colprensa.

La entidad detalla que son varias las alternativas para comprar MiLoto. Este se puede adquirir desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial www.baloto.com . También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

Es importante que sepa que cualquier información sobre los sorteos, entrega de premios y otros temas solo es compartida a través de los canales oficiales de Baloto.

Los nuevos millonarios deberán seguir el procedimiento establecido por Baloto y la Fiduciaria de Occidente para reclamar su premio. Foto: Miloto