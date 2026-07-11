Resultados del Sinuano del 11 de julio; conozca los resultados de los sorteos día y noche

Los apostadores de El Sinuano conocieron este viernes 10 de julio los números ganadores de los sorteos Día y Noche, dos de los juegos de chance más seguidos en Colombia y que diariamente generan expectativa entre miles de participantes que esperan acertar la combinación premiada.

¿Se ganó el Chontico Millonario? Resultados del sorteo Día y Noche de este sábado 11 de julio de 2026

Durante la jornada se realizaron los dos sorteos habituales. En la edición de El Sinuano Día, el número favorecido fue el 9394, acompañado de la quinta 0.

Resultados de El Sinuano del 11 de julio

El Sinuano Día

Premio mayor: 9394

La Quinta: 0

El Sinuano Noche

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Este juego de azar se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los aficionados al chance debido a la frecuencia de sus sorteos y a las diferentes modalidades de apuesta que ofrece.

Los jugadores que participaron en los sorteos de este sábado pueden revisar sus tiquetes y confirmar los resultados en los puntos autorizados o en los canales oficiales de consulta.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este viernes, 10 de julio de 2026

Con estos resultados concluye una nueva jornada de sorteos de El Sinuano, que volverá a realizar sus ediciones Día y Noche en la próxima fecha, manteniendo la expectativa de quienes buscan que la suerte les sonría con una combinación ganadora.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

acierto de los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.