Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 11 de julio de 2026

Este sábado, 11 de julio de 2026, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que se consolida como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas en Colombia.
Para sus jugadores, esta lotería representa una gran oportunidad de ganar millonarios premios, ampliando las posibilidades gracias a sus dos ediciones diarias —mañana y tarde—.
En el sorteo más reciente de la Antioqueñita día, la combinación de la suerte fue el número 1117, acompañado de la ‘Quinta balota’ número 5.
Resultados de La Antioqueñita Día hoy, sábado 11 de julio de 2026
Sorteo 6613
- Número ganador: 1117
- Quinta balota: 5
La Antioqueñita Día, también llamada Antioqueñita 1, juega a las 10:00 de la mañana de lunes a sábado; mientras que los domingos y festivos el sorteo cambia de horario y se juega a las 12:00 del mediodía.
Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, sábado 11 de julio de 2026
- Número ganador: Pendiente
- Quinta balota: Pendiente
La versión de la tarde de este juego de azar está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.