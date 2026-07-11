¿Se ganó el Chontico Millonario? Resultados del sorteo Día y Noche de este sábado 11 de julio de 2026

Los apostadores ya pueden consultar los resultados del Chontico Día y Chontico Noche de este sábado 11 de julio de 2026, dos de los sorteos diarios más seguidos en Colombia. Quienes participaron en las ediciones de la tarde y la noche ya pueden verificar si su número resultó ganador y conocer los premios disponibles.

Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 11 de julio de 2026

Resultado del Chontico Día del sábado 11 de julio de 2026

Premio mayor: 6716 - 8

Tres últimos: 716

716 Dos últimos: 16

16 Cifra completa: 6716

6716 Quinta: 8

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su apuesta fue favorecida.

Resultado del Chontico Noche del sábado 11 de julio de 2026

Premio mayor: XXXX - X

Tres últimos: XXX

XXX Dos últimos: XX

XX Cifra completa: XXXX

XXXX Quinta: X

La edición Chontico Noche se juega diariamente a las 10:00 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean probar suerte en el mismo día.

Últimos resultados del Chontico Día y Chontico Noche

Estos fueron los números ganadores registrados en los tres sorteos anteriores.

Chontico Día

Viernes 10 de julio: 8339 (quinta cifra: 4)

8339 (quinta cifra: 4) Jueves 9 de julio: 6751 (quinta cifra: 2)

6751 (quinta cifra: 2) Miércoles 8 de julio: 8382 (quinta cifra: 8)

Chontico Noche

Viernes 10 de julio: 6750 (quinta cifra: 1)

6750 (quinta cifra: 1) Jueves 9 de julio: 9510 (quinta cifra: 9)

9510 (quinta cifra: 9) Miércoles 8 de julio: 2967 (quinta cifra: 3)

¿Qué premios entrega el Chontico?

El Chontico cuenta con diferentes categorías de premios, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas por el apostador.

Premio mayor: al acertar las cuatro cifras del número ganador se puede obtener un premio de hasta 4.500 veces el valor apostado .

al acertar las cuatro cifras del número ganador se puede obtener un premio de hasta . Premio menor: los que acierten las tres últimas cifras reciben 400 pesos por cada peso apostado .

los que acierten las tres últimas cifras reciben . También existen premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números, de acuerdo con el plan de premios vigente.

Los jugadores pueden verificar sus resultados comparando el número de su apuesta con el publicado tras cada sorteo para confirmar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.