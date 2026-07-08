Lotería Chontico: resultados de las ediciones día y noche de este miércoles, 8 de julio de 2026

Miles de apostadores estuvieron atentos este miércoles 8 de julio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Resultado de la lotería La Antioqueñita: sorteo ganador de hoy miércoles, 8 de julio

Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 8382.

Además del resultado principal, se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 8.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 8 de julio de 2026

Premio mayor: 8382 - 8

Tres últimas cifras: 382.

Dos últimas cifras: 82.

Número completo: 8382.

Última cifra: 8.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 8 de julio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 9 de julio en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

7 de julio de 2026 - 1598. La Quinta: 7.

La Quinta: 6 de julio de 2026 - 0740. La Quinta: 7.

La Quinta: 5 de julio de 2026 - 0563. La Quinta: 3.

Chontico Noche