Reconocida empresa de carros presenta inesperado plan de crecimiento y pone presión a la competencia en Colombia

El sector automotor ha tenido un inmenso crecimiento durante los últimos años en Colombia, manteniéndose como una de las mayores alternativas de transporte que los ciudadanos utilizan para movilizarse en el país.

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La mayoría de marcas que se encuentran en el mercado siguen buscando ofrecer las mejores comodidades y tecnologías para el interés de los consumidores, teniendo en cuenta el inmenso auge que estas han presentado en los últimos años.

Eso deriva en la competencia de las empresas, que presentan sus mejores productos con el fin de atraer a más clientes que estén interesados en adquirir sus unidades.

Dentro de las más exitosas se encuentra la marca de carros francesa, Renault, que se ha mantenido como una de las que más vehículos vende en Colombia.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco, durante el 2025, Renault fue la segunda marca que más unidades vendió en el año, registrando 33.658 vehículos.

Renault se mantiene como una de las marcas líderes en Colombia, impulsada por el crecimiento en ventas y producción durante 2026. Foto: Getty Images

Renault se sigue manteniendo en esta posición incluso en el primer semestre de 2026, en donde han sido matriculados 15.836 carros nuevos hasta la fecha, siendo su modelo más vendido el reconocido Renault Duster, con 5.564 unidades registradas en el año.

El nuevo logro conseguido por Renault

Si bien la marca Renault ha tenido un inmenso impacto en el país, también es cierto que esos éxitos se derivan del ensamblaje de sus vehículos en el país por medio de la fábrica Sofasa, cuya planta se encuentra ubicada en Envigado, Antioquia, y que se ha consolidado como uno de los grandes centros de exportación en el mercado automotor, trayendo un nuevo éxito para la compañía francesa.

De acuerdo con los datos de Renault, durante el transcurso de los primeros 6 meses del año 2026, Renault-Sofasa tuvo un crecimiento de 176% en producción de carros, ensamblando un total de 221.891 vehículos.

De estos números, 14.348 de los carros armados fueron exportados a otros países, mientras que los restantes fueron puestos en el mercado colombiano.

Los países que recibieron estas unidades fabricadas en la planta de Envigado fueron Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia y México, donde este último fue la nación que tuvo la mayor exportación de vehículos.

Es con estos datos que Renault se mantiene como una de las marcas del sector con mayor impacto, tanto en la venta de sus unidades como en la fabricación y exportación de sus vehículos

“Lo que hace fuerte esta operación no son solo los resultados, sino las personas que están detrás de cada vehículo. Hombres y mujeres experimentados, que trabajan con procesos de alta tecnología y ponen su talento al servicio de una planta que exige estándares de calidad muy altos. Ese trabajo diario es motivo de orgullo para todos nosotros”, comentó Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa.