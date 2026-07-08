La costosa multa que le cobrarán por manejar su carro sin gafas o lentes de contacto

A la hora de sacar la licencia de conducción, los interesados deben realizar una serie de exámenes en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizados. El propósito es conocer las limitaciones físicas de los conductores y determinar si son aptos para estar detrás del volante.

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La evaluación incluye un examen oftalmológico que busca determinar si el ciudadano presenta problemas de visión o necesita algún tipo de ayuda visual. En caso de ser así, en la licencia de conducción queda establecido que deberá portar gafas o lentes de contacto mientras conduce.

No cumplir con esta obligación corresponde a la infracción C.13 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito. Los conductores que sean sorprendidos manejando sin las gafas o lentes de contacto exigidos serán sancionados con una multa, incluso si los llevan guardados y no los están utilizando.

La sanción tiene el objetivo de promover la seguridad vial, prevenir accidentes e impulsar a los conductores a utilizar los objetos esenciales para la conducción.

Los infractores deberán pagar una multa tipo C que corresponde a $633.200 para 2026. Esta categoría de infracción incluye otras faltas como no usar el cinturón de seguridad, exceder el límite de velocidad o parquear en zonas prohibidas.

Manejar sin gafas, siendo necesarias, acarrea un sanción económica. Foto: Getty Images

En cuanto a las gafas de sol, el Código Nacional de Tránsito no dice nada en contra de su uso. No obstante, no es recomendado utilizarlas en la noche debido a que pueden limitar la visibilidad y aumentar los riesgos.

¿Cómo reducir la multa?

Los infractores que quieran recibir descuentos y no pagar la totalidad de un comparendo, pueden acceder al beneficio dependiendo de la cantidad de días que se tomen para realizar el pago.

El Código Nacional de Tránsito indica que la multa puede ser rebajada hasta en un 50% de descuento si el conductor paga dentro de los primeros cinco días.

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Además, deberá asistir a un curso pedagógico impartido por un organismo de tránsito o un Centro Integral de Atención debidamente registrado ante el RUNT. Pasados los cinco días, el infractor tendrá un plazo de 15 días para obtener un 25% de descuento.

El beneficio se aplica únicamente para la tarifa del comparendo y no incluye los costos de inmovilización o estadía en los parqueaderos del tránsito.